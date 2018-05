Udskældte robotter kan give job til en særligt vigtig gruppe

Vi har flere gange hørt om den dystre fremtid, som robotterne og automatiseringen skaber på arbejdsmarkedet. Senest har en undersøgelse fra Den Sociale Kapitalfond konkluderet, at unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller. Og det på trods af, at erhvervslivet skriger på arbejdskraft, selv om 133.000 handicappede er uden job – som Altinget skrev i januar.

Men hvad nu hvis vi vendte det dystopiske fremtidsscenarie på hovedet? Hvad nu hvis teknologien og robotterne var vores gode ven og hjælper – i stedet for modstander? Dette indspark i debatten er ikke et forsøg på at hellige robotterne, men at give et nuanceret billedet samt råbe dansk erhvervsliv op. For teknologien, der både er tager og giver til arbejdskapaciteten, er nemlig særligt velegnet til at få de udsatte grupper i arbejde.

Lad os f.eks. kigge på den standard, der går under navnet EN 301549.

Standarden stiller krav til offentlige myndigheder om at tage højde for tilgængelighed i udbud. Formålet er at sikre, at eksempelvis hjemmesider, software og digitale enheder skal kunne bruges af alle, også personer med sygdom eller funktionsnedsættelse. Og undersøgelser bekræfter, at et øget fokus på IT-tilgængelighed kan øge beskæftigelsesgraden væsentligt blandt personer med funktionsnedsættelse.

Men dansk erhvervsliv har ikke fået øjnene op for mulighederne endnu, og standarden er også kun vejledende. Det betyder, at mange springer over. Og det på trods af, at standarden vil være kilde til øget vækst i både det private som i det offentlige.

Den samme teknologi, der er udskældt for at tage brødet ud af munden på folk, muliggør altså at få de særligt udsatte grupper i arbejde. Det er nyt, og en tankegang som vi endnu ikke mestrer.

Der er dog intet nyt i, at teknologien gør, at behovet for arbejdskraft ændrer sig. Og der er heller ikke noget nyt i, at så længe vi mennesker stræber efter at gøre ting smartere og nemmere for en mindre indsats, så vil der ikke være arbejde til alle i sidste ende.

Jeg håber derfor, at jeg med dette indlæg har kunnet bidrage til at nuancere debatten, så når robotterne kommer, vil der stadig være behov for mange af os – også de særligt udsatte.