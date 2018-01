Uddannelsesarrogancen skaber ledighed

Direktør Peter Laursen (PL) fra uddannelsesvirksomheden Dekra undrer sig over, at ledige akademikere undgår at søge job på et lavere niveau. I efteråret 2017 har virksomheder i Danmark haft over 20.000 forgæves rekrutteringer ifølge en undersøgelse foretaget af Rambøll. Konsekvensen er blandt andet, at 3.000 virksomheder vurderer, at de har tabt ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Det er jo et paradoks, mener Peter Laursen, når vi samtidig har over 100.000 ledige borgere i Danmark.

Hvad skal vi gøre ved dette paradoks?

PL: Det er nemt at drage den konklusion, at de ledige bare skal tage sig sammen og komme i gang, men det er ikke helt så enkelt. Jeg læste for nylig et indlæg af en frustreret langtidsledig akademiker med baggrund i engelsk og kommunikation, der ikke lige kunne få øje på alle de job, som økonomer og andre gode folk dagligt påpeger, der er. Men de ledige job er der, også til akademikere, hvis de tør gå andre veje.

Er det så enkelt?

PL: Det er det nok ikke set fra den lediges synspunkt. Jeg kan sagtens se diskussionen fra begge sider. For det første føler mange ledige sig uretfærdigt stemplet som dovne og uduelige af meningsdannere på beskæftigelsesområdet. For det andet er det helt rigtigt, at nogle dele af arbejdsmarkedet har større efterspørgsel efter arbejdskraft end andre dele. For det tredje vil langt, langt de fleste ledige gerne have et job, da det ud over en bedre indkomst også giver de fleste en større livsglæde.

Men du er kritisk over for ledige akademikere, som ikke kan finde et job?

PL: Ja, for de forstår ikke problematikken. Der er måske ikke mangel på arbejdskraft i det område, hvor deres specifikke kvalifikationer ligger. Og så hjælper LinkedIn, power-jobsøgningsklubber eller en uendelige strøm af ansøgninger ikke på drømmen om at få et job i hus.

Hvor går det galt i de ledige akademikeres selvforståelse?

PL: Det går simpelthen galt i selve uddannelsessystemet, der ud over kompetencer også giver en arrogance mod at tage job, hvor der kræves en uddannelse på såkaldt lavere niveauer. Ikke andre niveauer, men lavere niveauer. Dermed ligger det unaturligt for de fleste ledige akademikere at søge over mod service- eller håndværkerfagene.

Det lyder som om, at du efterlyser en ny opdragelse af ledige akademikere?

PL: Vi bliver alle – jobcentre, fagforeninger, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner – nødt til at klæde ledige på til at gå nye veje. Og vi skal starte med at sløjfe uddannelsesarrogancen og i stedet kigge på færdigheder, viden og holdninger, der modsvarer behovene i arbejdsmarkedet. Man kommer langt med korte opkvalificeringer via AMU, også selv om man engang har gået på universitetet.

Kan du reelt tilbyde ledige akademikere et job?

PL: Jeg kan i hvert fald tilbyde dem en uddannelse, så de får de rette kvalifikationer. Ser vi alene på transportbranchen, vurderer 3F og Dansk Industri, at der mangler 2.500 chauffører. I Dekra uddanner vi de fleste chauffører i Danmark, og du kan på blot syv uger blive uddannet buschauffør, som også kan køre med syge, ældre og børn. Vi har rent faktisk en jobgarantiordning, hvor vi tilbyder en garanti for ledige borgere med en chaufføruddannelse med efterfølgende job inden for last-, bus- eller taxi­branchen.

Er der eksempler på ledige, som skifter spor?

PL: Hvert år kommer der en masse borgere fra f.eks. bankverdenen eller forsikringsverdenen, som er blevet opsagt i forbindelse med outsourcing af deres opgaver. De er blevet kyndigt vejledt i, at der er mange forskellige måder, man kan yde service på, hvis det er det, man brænder for. Og at yde en personlig service i en bank, en bus eller syge/ældretransport handler i bund og grund om det samme: Om sammen at hjælpe mennesker sikkert på vej.