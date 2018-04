Sociale medier er den vigtigste jagtmark for nye talenter

Danske virksom­heder er bundprop i en ny europæisk undersøgelse af, hvor gode virksomheder er til at brande sig over for potentielle medarbejdere på sociale medier. Illustration: Dado Ruvic/Reuters/Scanpix

Er din virksomhed også en af dem, der jævnligt beklager sig over, hvor svært det er at finde kvalificerede medarbejdere? Så skyldes det måske, at du ikke har bemærket, at der er sket en markant ændring i medie­vanerne. I dag er sociale medier nemlig blevet den vigtigste kommunika­tionskanal i forhold til at tiltrække poten­tielle medarbejdere – foran jobportaler, virksomhedshjemmesider og jobmesser.

Men desværre udgør danske virksom­heder bundproppen i Universums nye europæiske undersøgelse af, hvor gode virksomheder er til at brande sig over for potentielle medarbejdere på sociale medier.

Ifølge undersøgelsen Universum Student Survey 2018 er det blot 19 pct. af de største danske virksomheder, som har en dedikeret karriereside på Facebook og LinkedIn.

Når danske virksomheder ligger så lavt, kan det heller ikke undre, at den enkelte virksomhed kan have svært ved at få besat sine ledige stillinger.

Til sammenligning har 40-50 pct. af alle store engelske, franske og tyske virksom­heder en karriereside på de største sociale medier i de pågældende lande.

Den fornemste opgave for en karriereside er at fortælle potentielle jobansøgere, hvordan det er at være medarbejder i virksomheden. En karriereside skal være med til at tænde lysten til at arbejde i virksomheden. Den skal fokusere på områder, som interesserer den type med­arbejdere, som virksomheden søger.

Så hvis du vil tiltrække erfarne IT-folk, skal du især fortælle historier, der viser et kreativt, dynamisk og venligt arbejdsmiljø.

Du skal vise, at virksomheden er inno­vativ, har respekt for medarbejderne og at virksomhedens ledere understøtter medarbejdernes udvikling. Det er nemlig lige præcis de egenskaber, som IT-folk synes er vigtigst hos en arbejdsgiver.

Skal du derimod tiltrække en nyudklækket cand.merc. fra CBS, skal historierne mere handle om mulighederne for at blive leder, opnå en høj indkomst, være en del af en succesfuld virksomhed og have ledere, der understøtter medarbejdernes udvikling.

Hvilken typer historier findes der flest af på din virksomheds Facebook- og LinkedIn-side? Er det søde CSR-historier, som ikke interesserer jobansøgere ret meget? Eller meddelelser om det seneste overskud i årsregnskabet eller prestigeprojekter, som kun interesserer visse typer jobansøgere? Har I helt styr på, hvad de eftertragtede talenter interesserer sig for?

Så kære virksomheder: Sociale medier er blevet den vigtigste slagmark i kampen om at tiltrække talenter. Og I bør melde jer ind i kampen nu og kommunikere om emner, der interesserer netop jeres kommende med­arbejdere.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk