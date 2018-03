Skab en rummelig karrierekultur – og få kvinderne med

En mere rummelig og fleksibel karriekultur, hvor man for eksempel gør det nemmere at realisere en lederkarriere, når man er i 40erne eller 50erne, vil hjælpe med til at flere kvinder vælger ledervejen, mener debattørerne. Foto: Iris

Infomedia kårede for nylig årets CEO-superbrands. Endnu en liste fyldt med the usual suspects, og endnu en gang et top 20-felt bestående udelukkende af mænd.

Djøfs seneste analyse af kvinders mulighed for at blive topleder viser tilsvarende, at kvinder har markant sværere betingelser for at komme i topleder-ligaen. Vi har set på udviklingen fra 2010 til 2016, og det er begrænset, hvad man kan glæde sig over. Ikke mindst i den private sektor ser det ud, som om tiden står stille.

Vi ved, at kvinders vej til ledelsesstillinger er udfordrende blandt andet på grund af en grundfæstet norm om, at en lederkarrieren bør tage form i 30erne. Typisk er det også dér, hvor familielivet trækker flest veksler på både mor og far.

Mange kvinder med lederambitioner giver derfor op på mellemlederniveau, hvilket også handler om de stereotype forventninger vores kultur og samfund har til særligt mødre – og som derfor også gør det mere legitimt for den enkelte kvinde at afstå fra at forfølge sine lederambitioner yderligere.

Mænd på karrierestigen kan tilsvarende savne legitime muligheder for at sætte en lederkarriere på pause.

Men set i lyset af, hvor mange år vi de og kommende generationer forventes at være på arbejdsmarkedet, giver det god mening, at arbejde for en mere rummelig og fleksibel karrierekultur, så det også er muligt at realisere en lederkarriere, når man er i 40erne eller 50erne. En mere fleksibel karrierekultur må også formodes at være en vigtig løftestang for flere kvinders lyst og overskud til at (gen)starte en lederkarriere.

Samtidig er der meget, der tyder på, at familie-arbejdslivsbalancen bliver af større betydning på fremtidens arbejdsmarked og et konkurrenceparameter i forhold til rekruttering og fastholdelse. En rundspørge blandt 174 store og mellemstore virksomheder viste i 2016, at 65 pct. af virksomhederne oplever, at nyuddannede medarbejdere er mere eller markant mere interesserede i en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv, end de var for bare ti år siden. Det er i højere grad end tidligere også mændene, der efterspørger en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.

Det burde være et wakeupcall til virksomhederne om at investere flere kræfter i at fremme en arbejdspladskultur fri for fordomme om mænd og kvinders kompetencer. Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige i fremtiden, er det afgørende at gøre langt bedre brug af hele talentmassen. Det er helt åbenbart, at der i høj grad er plads til forbedring, så toppen af CEO Superbrands-listen inden for de kommende år bliver langt mere alsidig end den er i dag.