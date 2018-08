Selv Trump har brug for venner

USAs præsident, Donald Trump, får højlydt opbakning, når han rejser fra vælgermøde til vælgermøde i det amerikanske rustbælte og dele af Midtvesten.

Dér er Trump helten, og det virker næsten, som om det er ligegyldigt, hvad han gør eller siger – opbakningen er alligevel sikker.

Men selv en præsident som Trump har brug for venner. Nok så hård han ønsker at fremstå. Nok så uanfægtet af angreb han giver udtryk for at være, har han brug for et bagland, som støtter ham – både verbalt og økonomisk. Og netop dér er Trump under et pres, som udfordrer ham alvorligt.

Der går dårligt en dag, hvor Trump ikke er på forsiderne. Der er historier om hans privatliv. Historierne om Rusland. Historierne om mulig sammenblanding af private økonomiske interesser med hans præsidentskab.

Det er dybt alvorlige sager.

Men bag kulissen foregår en kamp, som kan vise sig at være lige så alvorlig som sagerne, som fylder de amerikanske aviser i øjeblikket.

For Donald Trump ser ud til ikke alene at være i gang med at miste vigtige dele af sit bagland, men at de direkte vender sig mod ham.

Det var således et alvorligt slag mod Trump, da 59 navngivne amerikanske topledere, blandt andet Apples Tim Cook, JP Morgan Chase & Cos Jamie Dimon og PepsiCos Indra Nooyi, forleden gik offentligt til angreb mod Trumps forsøg på at stramme den amerikanske immigrationspolitik.

Det er ikke mange amerikanske topchefer, som direkte har været støtter af Trumps politik, men at de vender sig offentlig mod ham vil påvirke hans muligheder – både direkte og indirekte.

Nogle vil mene, at dét, Trump nu mødes af, er dele af den såkaldte dybe stat – altså en offentlig administration, som ikke for alvor lader sig påvirke af, hvem den til enhver tid siddende præsident er.

Han mødes måske også af et slags »dybt« erhvervsliv, som ikke kan finde ud af, hvordan man finder en vej ind og påvirker Trumps beslutninger.

Amerikansk økonomi er præget af masseindvandring, fordi den er med til at sikre masser af billig arbejdskraft, som holder lønningerne nede. Det giver sig selv, at det har dele af erhvervslivet ikke lyst til at give fra sig.

Andre dele af erhvervslivet er – ligesom i Danmark – optaget af muligheden for at hente højt kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Tørrer den strøm ud, vil toppen af amerikansk erhvervsliv blive hårdt ramt.

Andre dele af erhvervslivet – personificeret af de kendte Koch-brødre – kæmper deres helt egen kamp.

Koch-brødrene er kendt for årtiers støtte til republikanerne. Men ikke til Trump.

Netop nu er de gået til frontalangreb mod indførelsen af told på importvarer. Tolden rammer Koch-brødrenes forretning, og de kaster millioner i kampen mod tolden. Det gør de via annoncekampagner og støtte til både politikere, som kæmper mod tolden, og til lobbyarbejdet, som kører på højtryk i Washington D.C.

Og så er vi tilbage ved begyndelsen. For nok så kontant og konfliktsøgende Donald Trump kan fremstå, må han ikke undervurdere, at selv en præsident har brug for venner. Og også andre venner end vælgere i Midtvesten.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske