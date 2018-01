Platformsøkonomi på dansk uden en sort undertone

Langt de fleste forbrugere betaler gerne for en kvalitetsydelse og et garantistempel, som sikrer, at landets lovgivning er overholdt, og at løn- og arbejdsvilkår stemmer overens med, hvad parterne har aftalt her i Danmark, mener afsenderne af dagens opinion. Foto: Søren Bidstrup

Hvordan sikrer vi udnyttelse af nye teknologiske muligheder uden at sætte mere end 100 års hårdt tilkæmpede resultater på det danske arbejdsmarked over styr? Dette er et centralt spørgsmål, når platformstjenester udvikler nye »datingmuligheder« mellem udbydere af tjenester, services eller lån af materielle goder som bil, bolig og havefræser og kunder på nettet.

Den nemme kontakt gør eksempelvis, at lysten til den hurtige udlejning af lejlig­heden, mens man selv er på ferie, er accele- reret og har skabt grobund for en på det nærmeste erhvervsmæssig og hotellignende drift med hensyn til storbylejligheder. Konsekvenserne har været omfattende, og fællesskabets regler om moms, skat og ordentlige arbejdsforhold kommer ligeledes i klemme i lyset af de nye forretningsmuligheder.

Et kontroversielt eksempel er kørsels­tjene­sten Uber, der lanceres som »delekørsel«, men reelt herhjemme er dømt som pirattaxikørsel.

I London har man inddraget Ubers licens, blandt andet fordi Uber ikke påtager sig arbejdsgiveransvaret for de 40.000 Uber-chauffører i den britiske hovedstad, hvilket ifølge myndighederne betyder ringere sikkerhed for kunderne og risiko for skatteunddragelse.

I Danmark har regeringen i en strategi for deleøkonomien, som dækker både platformsvirksomheder og reelle deletjenester, givet klart tilsagn om, at rammerne skal sættes via den danske arbejdsmarkeds­model. På den måde har vi gennem mere end 100 år med stor succes løst udfordringerne på arbejdsmarkedet gennem en tæt dialog og armlægning mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

Regeringen advarer dog også i sin strategi imod risikoen for, at platformsøkonomi – i særlig grad inden for ufaglært arbejde – inde­bærer en risiko for, at den enkelte kommer til at stå med ansvar for arbejds­skade­forsikring, feriepenge, ATP og pension samt forsørgelse under sygdom.

Og de helt centrale spørgsmål er netop: Hvordan sikrer vi ordentlige vilkår for dem, der deltager i platformsøkonomien? Hvordan kan den danske model rumme platformsøkonomi?

Som samfund har vi lige nu en gylden mulighed for at gribe platformsøkonomien og forme den efter vores gode, høje standarder. Platformsøkonomi skal ikke være en konkurrence på lav løn, dårlige vilkår og skatteunddragelse. Platformsøkonomi skal være en konkurrence på gode tekniske løsninger, gode vilkår, tryghed og transparens.

Håndterer vi platformsøkonomien fornuftigt, kan den nemlig også være en meget stor mulighed. Tag området for privat rengøring, der i høj grad er præget af »sort« og uorganiseret arbejdskraft. Her kan en smartere teknologisk løsning være med til at vaske noget af denne sorte rengøring hvid og organisere arbejdskraften.

I 3F og Hilfr er vi allerede i fuld gang med den konstruktive dialog, som netop præger den danske model på arbejdsmarkedet. Vilje på begge sider af bordet til at søge løsninger – frem for blot at pege på problemerne – er netop forudsætningen for, at vi kan undgå etablering af wildwest-vilkår, hvor konkurrencen mellem virksomhederne går på discountpriser, snyd med moms og skat samt lavere lønninger og ringere arbejds­vilkår for de tilknyttede arbejdstagere.

Vi er overbeviste om, at langt de fleste forbrugere gerne vil betale for en kvalitetsydelse og et garantistempel, som betyder, at landets lovgivning naturligvis er overholdt, og at løn- og arbejdsvilkår stemmer overens med, hvad parterne har aftalt her i Danmark. Hilfr mærker allerede, at kunder går meget op i gode vilkår for rengøringsfolkene og sætter pris på transparensen omkring dette. Det er jo lidt paradoksalt, at mange danskere i dag ved mere om arbejdsvilkårene for kaffebonden, der har dyrket deres fairtrade-kaffe, end de ved om arbejdsvilkårene for rengøringshjælpen i deres eget hjem. Det er en oplagt mulighed for både gode platformstjenester og fagbevægelsen.

Social dumping med falske selvstændige arme og ben-firmaer bliver ikke smart eller »disruptivt« på en positiv måde, bare fordi det er pakket ind i en app. Innovative platformsvirksomheder, som bygger videre på de danske arbejdsmarkedstraditioner, er derimod vejen frem til vækst, nye job og minimering af sort økonomi til glæde for alle.

Når vi afrunder dialogen mellem Hilfr og 3F, håber vi, at erfaringerne – og forhåbentlig løsningsmodellerne – inspirerer i den videre samfundsdebat om gode rammevilkår for vækst i platformsvirksomhederne i Danmark. Muligheder, faldgruber og branche­vilkår vil naturligvis variere. Regler for moms og afgifter, skat og vilkår for vikarer og konkurrence skal også kortlægges.

Men den konstruktive vilje til at søge løsninger og ordnede forhold er i det mindste en afgørende forudsætning for, at vi kan sikre platformsøkonomien og de innovative virksomheder gode vilkår inden for den danske arbejdsmarkedsmodel.