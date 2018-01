Madscenen skal begå sig både online og offline

I mange år har vendingen »Go digital or die« været et mantra i detailhandlen. Nye brands er opstået som rene webshops, og køerne i de fysiske butikker bliver kortere. Statistikkerne taler sit tydelige sprog: Nethandel i Danmark er fordoblet på fem år, og de danske web­shops forventes at have omsat for i alt 83,3 mia. kr. i 2017, viser tal fra Nets rapport Dansk E-handel. Samtidig er salget i de fysiske butikker presset – bl.a. i dagligvarehandlen, hvor omsætningen af fødevarer er faldet igennem de seneste tre år, ifølge Danmarks Statistik senest med 2,4 pct. i oktober sammenlignet med sidste år.

Inden for convenience-grenen af føde­varebranchen, som vi i Homemate tilhører med vores »ready-to-cook«-koncept, har nethandlen også gjort indtryk. Mere end 50 pct. af danskerne bestiller take away online, og måltidskasserne med ingredienser og opskrifter til middagen bestilt online og leveret til døren nærmede sig en milliardforretning i 2017.

Men at stole blindt på onlinehandel som eneste mulighed for madaktører i fremtiden er kortsigtet. Det samme gælder udelukkende tilstedeværelse i fysiske butikker. Først når du udnytter synergien mellem brandets fysiske og digitale platforme, når du de forbrugere, som er vant til at bevæge sig på tværs af kanaler.

Cross Channel kalder trendforskerne det. Tager man ikke det alvorligt, kan det få konsekvenser på den lange bane i form af kundeflugt.

Aberdeen Groups analyse af de bedst indtjenende globale retailere fra sidste år viste, at 65 pct. havde tre kanaler, mens 27 pct. havde to kanaler, og kun ni pct. nøjedes med én kanal. På topti ligger bl.a. den amerikanske elektronikkæde Best Buy og friluftslivsgiganten Patagonia, mens der ikke er en eneste madaktør placeret i toppen.

Opbygger du et brand på tværs af kanaler, er der et kæmpe potentiale. Det giver forbrugerne en fleksibel, nem og effektiv måde at shoppe på, som giver mere tid i hverdagen – og tid er den største knaphedsfaktor i dag. Dertil kommer de fysiske butikkers personlige service og dialog, som købsoplevelsen online ikke kan matche. Kun ved et fysisk møde kan du bruge dine sanser, som er det vigtigste ved vores oplevelser af mad. Du kan mærke, dufte, se og smage den.

Homemate er født som en virksomhed, der opererer på tværs af kanaler. Vi har fra starten integreret vores online-platform med vores fysiske butikker, så gæsterne får en gnidningsfri købsoplevelse, når de bestiller og betaler retterne online for så at hente dem i vores butikker. Ganske enkelt fordi vi kunne mærke, at det var det, der blev efterspurgt i markedet. Vi opruster hele tiden digitalt, men glemmer ikke det fysiske nærvær med butikker og personlig betjening.

Cross Channel har kun har taget de første skridt på madscenen.