Lederen og det grønne guld: Vær optimist og gå på jagt efter nordlyset

Nordlyset er blevet en kæmpeforretning for Tromsø og resten af den nordligste Norge – og masser af andre guldårer venter bare på at blive fundet, skriver Astrid Simonsen Joos. Arkivfoto: Martial Trezzini/EPA/Scanpix

Jeg er født og opvokset i Tromsø i Nordnorge. Her er solen væk fra november til januar – til gengæld er der midnatssol og lys døgnet rundt fra maj til juli. Og ikke mindst er jeg vokset op med det flotte, grønne og spektakulære nordlys.

Da jeg var lille, var nordlyset noget, som bare var på himlen sent efterår, vinter eller tidligt forår i koldt og tørt vejr. Nordlyset var noget, vi alle tog for givet, et flot fænomen på polarhimlen og en del af hverdagen, men ikke noget særligt.

I dag er nordlyset i Tromsø og Nordnorge big business. Antallet af udenlandske vinterovernatninger i Nordnorge er steget med 474 procent fra 2005 til 2017.

Turistindustrien styrkes, hoteller bliver bygget, nye flyruter bliver etableret, instrastrukturen styrkes og der skabes nye industrier og arbejdspladser. Intet taler for, at væksten vil aftage – snarere tværtimod. Der er fortsat millioner af mennesker, der har nordlyset på deres bucket list.

Politikere og rejselivsaktører samarbejder og ser muligheder i at markedsføre unikke oplevelser i den nordnorske landsdel. Netop på grund af det mystiske og flotte grønne lys, som altid har været på himlen.

Markedsføring af midnatssol og nordlys er noget, man har gjort længe.

Men det er især på grund af den ekstra fokus på nordlyset som et helt unikt, mystisk og utilregneligt fænomen, at væksten er steget. Nordlyset har også fået et køn og kaldes den grønne dame, the lady of the night.

Innovation og nytænkning (og lyset!) ligger ofte lige foran næsen på os, hvis vi tør at se tingene med nye øjne.

Det spændende og udfordrende er, hvordan vi som ledere kan få nye perspektiver på ting, som allerede eksisterer. I jagten på at skabe noget nyt kan man glemme det gode, man allerede har.

Det essentielle er at forbedre det eksisterende, se nye muligheder og få nye perspektiver og turde at tænke anderledes for at udvikle eksisterende grønne guldårer. Måske ligger the next thing lige foran os.

Som leder i jagten på lyset skal man imidlertid huske, at man ikke kan kontrollere alt.

Nytårsaften i år blev fejret i nordlysbyen Tromsø. Min mand, som er aktiv fotograf, havde et brændende ønske (som mange andre) om at forevige nordlyset. Vi kørte rundt tidligt og sent og jagtede den grønne dame. Vi downloadede apps, vi tjekkede vejrudsigten time for time, vi fik ekspertråd fra lokale, og vi stressede rundt for at se det grønne lys.

Da vi nærmest havde opgivet og afslappede fejrede nytårsaften med nogle raketter, kom der pludselig det fineste grønne nordlys smygende over den kolde polarhimmel – lige over mit barndomshjem.

Moralen må være, at nogle gange kommer ting til dig, når du mindst venter det, og hvis du lader det komme til dig.

Man kan ikke kontrollere alt, heldigvis. Men fortsæt jagten og vær sulten, så skal du nok finde det grønne guld. Og hvis du ikke ser lyset, er der gode lysleveran­dører, som kan hjælpe dig.

Ellers må du tage en tur til Tromsø og jagte det selv.