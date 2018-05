Lars Larsen er nok stædig. Men ikke dum

Jeg kender få danske topchefer, som er så stædig som Lars Larsen.

Nogle vil måske mene, at stædighed er en dårlig ting. Den overbevisning deler jeg ikke - og slet ikke når det gælder den jyske dynekonge.

For Lars Larsen har om nogen bevist, at vedholdenhed og stædighed kan føre til fantastiske successer. Det viser både udbredelsen af Jysk-butikker verden over og de faste årlige overskud, som har gjort Lars Larsen til en af Danmarks rigeste personer.

Nu har Lars Larsen dog for en sjælden gangs skyld måttet erkende, at stædighed ikke altid er nok til at få succes i forretningsverdenen.

For år tilbage gik Jysk ind i Kina, og ambitionerne var enorme. Meldingen var, at i løbet af kort tid skulle kæden bestå af 500 butikker - og der var ingen øvre grænse for satsningen. Torsdag måtte Lars Larsen smide håndklædet i ringen og droppe satsningen.

For virkeligheden indhentede ambitionerne. For kineserne var langtfra vilde med billige udenlandske varer. De har nok i egne billige varer.

For dét, som Jysk ikke havde forstået, var, at kineserne måske nok er vilde med udenlandske varer, men så skal de være dyre, have kendte mærker hæftet på, og butikkerne skal være glitrende og luksuriøse. De krav kunne Jysk ikke leve op til, og diverse justeringer i sortiment og butikker ændrede intet. Så nu giver Jysk op, og det er nok meget godt.

Så den kinesiske drøm er altså død for Lars Larsen. Det har Larsen prøvet før. Dengang han forsøgte samme øvelse i USA.

For snart en del år siden besøgte jeg nemlig Jyskes daværende amerikanske satsning. Jeg tog toget fra New York og et godt stykke ind i New Jersey, hvor jeg så frem til at besøge Larsens store satsning. Udlevelsen af dét, som blev udlagt som Lars Larsens amerikanske drøm.

Virkeligheden var alt andet end drømmeagtig. For satsningen bestod af et par mindre møbelbutikker i små indkøbscentre, og møblerne i butikkerne var måske nok enkle og skandinaviske i stilen, hvis man så dem ud fra normal tung og mørk amerikansk stil, men i hvert fald ikke nogen, som ville få design-forvænte danskere til at klappe i hænderne.

Håbet var, at den enkle skandinaviske stil ville slå igennem, og at dele af Jysks danske sortiment kunne snige sig med ind. Det gik slet ikke.

Og så er vi tilbage ved Lars Larsens stædighed. For selv om møbelbutikkerne gav underskud, mig bekendt år efter år, holdt Larsen fast i butikkerne i en række år. For drømmen skulle udleves. Og stædigheden vandt over den rationelle vurdering.

Jeg er vild med mennesker, som tror på egne drømme og tør leve dem ud - for egne penge. For det er jo det, der kendetegner Lars Larsen. At han tør sætte sine idéer i spil og kaste gode penge efter dem.

Det har Larsen aldrig været bange for. Heller ikke med sine golfinvesteringer, som også har været dyre. Eller dengang han ville være Danmarks nye rejsekonge med Larsen Rejser. Jeg håber, han vil blive ved. Ved med at forfølge drømmen. Ved med at sætte penge på spil. Ved med at tro, at alt kan lade sig gøre.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske