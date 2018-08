Landbruget må lære at klare sig selv

Landbruget og dets følgevirksomheder - forædling, fødevaresikkerhed, enzymer med videre - fylder langt mere i vores økonomi og velfærd, end vi aner. Samlet set eksporterede fødevareklyngen for 166 mia. kr. i 2017, hvilket i øvrigt var rekord. Dermed kan næsten hver fjerde eksportkrone føres tilbage til produktion og forædling i fødevareklyngen, og samlet set er denne klynge landets største eksporterhverv - større end medicinal og søfart.

Nok beskæftiger det primære landbrug - altså der, hvor jordbærerne plukkes, køerne græsser, kornet høstes, og gyllen køres ud - stadigt færre ansatte. Cirka 60.000 i landbrug, fiskeri, gartneri og lignende. Lægges hertil de job, som direkte eller indirekte er afhængige af landbruget, kommer den samlede beskæftigelse op på 180.000 til 190.000 ansatte.

Blandt de største virksomheder er Arla, Danish Crown, DLG, DLF med flere. Det er værd at nævne, at virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Chr. Hansen er opstået ud fra landbruget.

2017 var på mange måder et gyldent år for landbruget. Anderledes ser det ud i år. Priserne på en række af landbrugets vigtigste produkter er faldet, og oven i rammer nu også tørken hårdt og kontant og slår bunden ud af mange landmænds økonomi. Landbruget selv ved lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer vurderer på nuværende tidspunkt årets tab til 6,4 mia. kr.

Og så har vi balladen. Landbruget klager sig, går til Christiansborg og søger støtte og forståelse for de økonomiske lidelser, mens ikke-landbrugserhvervene og storbyfolket er uforstående over for, at landbruget ikke kan løse sine problemer selv.

Hvad er i grunden op og ned i denne skyttegravskrig? Der er ingen tvivl om, at profitten i landbruget i år får gevaldige hug. Det presser de gældstunge landbrug og kan komme til at resultere i store tab for banker og realkreditselskaber. Foreløbig har Christiansborg ved miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vist forståelse for landbrugets problemer, men endnu ikke givet kontante bidrag.

Der er tiltag og lettelser på vej med hensyn til visse miljøregler, og der tales om betalingshenstand med nogle terminer. Formanden i Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, havde denne kommentar efter sidste uges møder:

»Når det kommer til mulige løsninger, var der ikke så meget nyt, men det vigtigste er, at vi oplevede opbakning til de modeller, vi kigger på.«

Det er ikke nyt, at der kommer en klagesang fra landbruget, når krisen kradser. Og den klagesang kan man blive lidt træt af. Præcis som man kan blive træt af andre erhverv som eksempelvis banker, medier og søfarten, når de søger ly bag statskassens brede skuldre.

Man kunne - helt hypotetisk - forestille sig, at landbruget selv i de gode år, og dem findes der mange af, lagde noget mere til side til dårlige år. Det skal med, at der er stor forskel på økonomien i de enkelte landbrug, men skjules kan det ikke, at alt for mange landmænd gældsætter sig langt op over gylletanken.

Måske det er på tide, at erhvervet tænker nye tanker. At der etableres økonomiske buffere, ikke bare hos den enkelte landmænd, men lidt a la finanssektoren, hvor der opbygges kasser i forskelligt regi, som skal kunne modstå fremtidige storme.

Landbruget er et stort og vigtigt erhverv for Danmark, men de evindelige klagesange tærer på samfundets tillid til landbruget og dets organisationer. Find nu et system, hvor det gamle begreb om at »sanke i lade« på ny kommer på mode.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator