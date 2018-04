Kvindelige ledere er på fremmarch i finanssektoren

Tirsdag bragte Berlingske en forsidehistorie om, at der stort set ikke er kvinder i direktionerne hos landets største finansvirksomheder. Det er et fuldstændigt korrekt billede. Men det er også et øjebliksbillede blottet for perspektiv.

Med til det samlede billede hører nemlig, at andelen af kvindelige ledere i finans­sektoren er stigende. Det gælder ikke mindst på det overordnede ledelsesniveau, som omfatter topledelserne, og de ledelseslag, der ligger lige under topledelserne.

Vores tal viser, at kvinder i 2007 tegnede sig for 17 procent af lederne på det overordnede ledelsesniveau. I 2017 var den andel vokset til 26 procent.

Den udvikling er helt afgørende for det samlede billede, fordi morgendagens topledere netop rekrutteres fra det overordnede ledelsesniveau. Med andre ord er der i dag langt flere kvinder i den pulje, som direktionsmedlemmerne rekrutteres fra, end nogensinde før. Alene af den grund er der ingen tvivl om, at flere kvinder i fremtiden vil sætte sig til rette i finanssektorens direktionslokaler.

Det er en udvikling, som yderligere forstærkes af, at de kvinder, der i dag søger ind i finanssektoren, aldrig har været mere veluddannede.

I dag har tæt på syv ud ti af finanskvinder under 35 år en videregående uddannelse. Læg dertil, at virksomhederne i sektoren har kønsdiversitet højt på deres dagsorden. Det afspejler sig blandt andet i forløbsprogrammer og mentorordninger, der skaber rammerne for de kvinder, der ønsker det og har kompetencerne til en ledelseskarriere.

Det korte af det lange er, at kvinder, der i dag går efter en topkarriere i finanssektoren, har langt bedre forudsætninger end tidligere generationer.