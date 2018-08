Klumme: Er Jim Hagemann Snabe industriens svar på en revolutionsleder?

Jim Hagemann Snabe. I Danmark er erhvervsmanden mest kendt som indehaver af Danmarks i mange år mest prestigiøse bestyrelsesformandspost – pladsen som personen i spidsen for A. P. Møller - Mærsk-bestyrelsen.

Men selvom udfordringerne i A.P. Møller - Mærsk er store og opgaverne mange i den trængte koncern, så er sandheden nok, at posten i A.P. Møller - Mærsk i og for sig blot er en net lille daglig appetizer til dén post, som må fylde mest på Jim Snabes agenda.

For siden januar i år har Jim Hagemann Snabe været bestyrelsesformand i den tyske mastodont, Siemens. Siemens hører til verdens helt store industrikoncerner, med 370.000 ansatte og en omsætning i alle divisioner på samlet 82 mia. euro – svarende til 610 mia. kr. – og aktiviteter i alt fra togproduktion, produktion af vindmøller til IT- og medicinsk teknologi.

Det er også en så kompleks koncern med aktiviteter der stritter i alle retninger, så analytikere og aktionærer i stigende grad har været bekymret for kompleksiteten – og centraliseringen i koncernen. Det skal ændres nu. Faktisk med noget der nærmest vurderes til at være en mindre revolution i Tyskland.

Siemens ry for at være tysk på den klassiske måde skal nedbrydes. Det betyder, at hovedsædet for Siemens i München, der i dag er selve omdrejningspunktet i stort set alle de beslutninger, skal være meget mindre, og ansvaret skal flyttes. Det er opsigtsvækkende i Tyskland, hvor en centraliseret magt er normalen.

Med Snabe i spidsen som bestyrelsesformand og en direktør til at udføre strategien, skal Siemens splittes i mindre langt mere selvstændige enheder. Nogle skal være børsnoteret, andre skal agere selvstændigt. Det skal øge beslutningskraften og fjerne tunge langsomme beslutningsprocesser, som slet ikke matcher dagens behov for at agere hurtigt, fordi den digitale revolution ellers løber fra dem.

Samtidig har Jim Hagemann Snabe gang i en nærmest tilsvarende proces i A.P. Møller - Mærsk, hvor han har været formand siden foråret 2017.

Allerede inden Snabe kom til Mærsk havde man sat fart i en regulær revolution. Sideaktiviteter – også store som olieforretningen – blev besluttet solgt fra. I stedet skulle forretningen fokuseres omkring transport og med dyb fokus på digitale muligheder med blockchain som styrende.

Siden har man solgt fra og fokuseret. Men hvad der kommer i stedet er højest uklart, set udefra. Og det er også tydeligt, at ledelsen, med direktør Søren Skou og Jim Hagemann Snabe i spidsen, har svært ved at forklare både ansatte og omverdenen, hvad det er, Mærsk skal ende som.

Så det tangerer rollen som en slags revolutionsleder, når Jim Hagemann Snabe nu flyver i pendulfart mellem København og München – for at gennemføre radikale forandringer både hér og dér. Jeg håber for ham, at han kan overskue to meget store forandringsprocesser på én og samme tid. Og jeg håber, at Jim Snabe snart vil hoppe op på ølkassen og fortælle om sine »smårevolutionære« planer – både i København og München.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske