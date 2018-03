Kampdag: Er du selv en god rollemodel?

Alle har uanset alder brug for at blive inspireret af rollemodeller, skriver Astrid Simonsen Joos. Illustration: Iris

Det er 8. marts og kvindernes internationale dag – eller kampdag. Jeg er en moderne feminist. Jeg støtter ligestilling mellem kønnene og anerkender, at der er forskel på mænd og kvinder. Jeg ønsker, at de samme rettigheder skal gælde for både mænd og kvinder med særligt fokus på arbejdslivet.

Der er mange ting at tage fat på. #MeToo har på godt og ondt skabt en øget bevidsthed om, at kvinder ønsker at blive taget seriøst – og ikke på numsen.

Udviklingen i Danmark og i Norden går fremad. Island har for nyligt gennemført et lovforslag om lige løn for samme arbejde. Vi ser, at udviklingen og fokus på flere kvinder i bestyrelser er i gang.

Så i stedet for at skrive om, hvor skidt det er, vil jeg slå et slag for rollemodeller. For jeg mener, vi behøver gode rolle­modeller inden for ledelse – både kvinder og mænd – der kan inspirere til at få flere kvinder ind i arbejdsliv, i ledende positioner og i bestyrelser i både Danmark og resten af verden. Beslutningsdygtige, tydelige og ærlige ledere, som gør andre gode.

En rollemodel eller et forbillede er en person, hvis opførsel, eksempel eller succes er eller kan emuleres af andre, særligt af yngre. Men det er ikke bare de yngre, som behøver rollemodeller – vi har alle brug for at blive inspireret hele livet.

Jeg har en mor, som på mange måder har været en rollemodel for mig. En fuldtids-­arbejdende mor, som turde hæve stemmen i bl.a. lokalpolitik. Jeg har også en dygtig storesøster, som inspirerede mig til at læse og blive god til matematik, og som er en god sparringspartner i dag.

Igennem hele livet møder man mange mennesker, som man bliver inspireret af, og i løbet af en karriere møder man rollemodeller, som har en betydning for de valg, man tager – eller ikke tager. Det er vigtigt, at man har nogen, som »ser én« og hepper.

I 8. marts’ og den internationale kvindedags ånd er her otte rollemodeller, jeg selv inspireres af:

1. En rollemodel som er modig og tør sige: »Vi har for få kvinder i ledergruppen og i selskabet, så vi skal ansætte flere kvinder.« Punktum.«

2. En rollemodel som vurderer hele talentmassen og er bevidst om egne bias, og som tør ansætte ældre, yngre, mænd og kvinder, med forskellige kulturer og kompetencer end sig selv.

3. En rollemodel som tør forfremme en kvinde efter barselsorlov og motiverer til, at både fædre og mødre tager barselsorlov. En rollemodel tør at give fleksible arbejdstider til både mødre og fædre.

4. En rollemodel som ikke siger, at kvinder skal være mere ligefremme, og at kvinder skal tale højere – men sikrer, at alle kommer til orde.

5. En rollemodel som bakker op, hepper på talenter og er bevidst om at se lidt ekstra efter de talenter, der ikke nødvendigvis stikker næsen mest frem.

6. En rollemodel som generøst deler sit netværk, forstår betydningen af netværk og er dygtig til at skabe broer imellem mennesker. Alt handler om gode relationer, også i arbejdslivet.

7. En rollemodel som opfører sig ordentligt og ikke tillader diskriminering, men skaber en kultur med nultolerance for seksuel chikane og mobning.

8. En rollemodel som ikke vil høre på myter om, at kvinder ikke har lyst til at blive ledere, men hellere vil prioritere familielivet. Rollemodellen som ved, at der er mange kvinder, som vil op og frem og derfor hjælper, hvor hun/han kan.

8. marts er også dagen, hvor du kan takke dem, du synes er rollemodeller for dig. Så i dag sender jeg en tak til Torhild, Merete, Kristian, Svein, Ole Morten, Hege, Toni, Torstein, Grete, Søren, Jørgen, Bjarne, Per, Anja, Nana, Arne, Cecilia, Letizia og mange, mange flere.

Vi har alle nogle, som har hjulpet os på vej og som tror på os. Det er rollemodeller, som du skal tage vare på og inspireres af. Og ikke mindst skal du sikre, at du selv er en god rollemodel.

Glædelig 8. marts.