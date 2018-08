Kære Ambu-topchef: Stop dig selv

AMBUs topchef Lars Marcher er gået i clinch med de analytikere, der har stillet spørgsmålstegn ved, om et af selskabets produkter når at blive klar til tiden. (Arkivfotos: Linda Kastrup / Claus Bech / Ritzau Scanpix).

OK. Det virker ikke til, at alle endnu har fattet det. Så lad os lige tage den igen.

Fake news – et begreb som den amerikanske præsident Donald Trump har gjort berygtet – har følgende betydning:

Fake news er falske historier, som ligner rigtige nyheder, men som i modsætning til rigtige nyheder er bevidst fabrikeret som misinformation, et fupnummer eller satire. Og som med den bevidste misinformation har til formål at påvirke politiske eller økonomiske forhold i en særlig retning.

Det er altså ikke historier, som viser sig at indeholde fejl. Eller historier med udsagn eller vurderinger, som man kan være uenig i.

At den definition er nødvendig at repetere blev endnu engang tydelig fredag, da topchefen for det succesfulde medicoselskab Ambu, Lars Marcher, røg i infight med aktieanalytikere.

Ambu producerer hospitalsudstyr og har de seneste år været en helt uhørt succeshistorie på det danske børsmarked og forgyldt investorerne. Men nu er der kommet mislyde.

Lars Marcher siger, at han inden jul har et nyt produkt, et såkaldt endoskop, til mave- og tarmundersøgelser klar, men det er flere aktieanalytikere skeptiske overfor. Det skyldes, at selskabet, ifølge analytikere, på et møde torsdag eftermiddag gav udtryk for, produktet skal gendesignes, så det får en ny styringsmekanisme.

»Det vil kræve en ny godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, og derfor forventer vi ikke, at endoskopet vil være på markedet før om 12-18 måneder,« skriver Nordea ifølge Dagbladet Børsen i en kommentar.

Om det nye produkt bliver forsinket eller ej har stor betydning for, hvordan analytikerne vurderer selskabets vækst i de kommende år, og dermed hvordan analytikerne vurderer værdien af Ambu. Et emne som der er stor uenighed om i analytikerkorpset. Den mulige forsinkelse betyder, at analytikerne kan blive nødt til at ændre deres regneark og dermed vurderingen af Ambu.

Men det kan Lars Marcher overhovedet ikke forstå:

»Nogle analytikere løber med informationer for deres egen regning. Fakta er at vi lancerer vores koloskop før jul. Resten er fake news og derfor aktien faldt i går. Nu er sandheden ude og aktien retter sig,« skriver Lars Marcher i en e-mail til Dagbladet Børsen.

Beskyldningen om »fake news« kommer dagen efter voldsomme kursfald i Ambu-aktien torsdag og en stigning i aktien fredag. Bundlinjen er dog, at der er barberet mere end fem procent af Ambus markedsværdi den seneste uge, og at det er tydeligt, at aktiemarkedet er i tvivl om, hvorvidt aktien skal sende op eller ned. Det problem, mener Lars Marcher, er ikke hans bord.

»Det er analytikerne, der skal stå til regnskab for deres investorer, hvis de har adviseret dem om, at Ambu skal vokse mere, end hvad vi gør. Det er jo ikke vores ansvar,« som han sagde til erhvervsmediet Finans torsdag.

Lars Marcher kan meget vel have ret i fordelingen af ansvar mellem selskabet og analytikerne. Og han kan sådan set også meget vel have ret i, at aktiemarkedet og analytikerne kan optræde hysterisk eller udlægge nyheder for negativt.

Det ændrer bare ikke på, at man sjældent vinder en kamp om investorernes tillid ved at gå i krig med aktieanalytikerne. Det ændrer heller ikke på, at Lars Marcher fremstår desperat, når han skriger »fake news«.

Simon Bendtsen er redaktør og leder af indsigtsgruppen på Berlingske Business