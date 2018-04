Iværksættere skal behandles som erhvervskunstnere

Det er stadig kun et fåtal af iværksættere, der går hele vejen og bliver til store virksomheder.

Iværksætteren har problemerne med banken, lånefonde og især forkert motivation af de igangværende iværksættere. Er man iværksætter, kan man betragtes som en slags erhvervskunstner.

Opstarten bygger på en idé, på en opdaget mangelvare eller på noget, som i første omgang ser urealistisk ud. Det er derfor en nødvendighed, at kun personer, som kender til iværksætteriets inderste kroge, har muligheden for at støtte og vurdere iværksætterens idé frem til produkt og videre til fremstilling.

Danmark har i dag en masse centre og velmenende institu­tioner etableret til støtte for iværksætterne. Her er en masse mennesker ansat, som for de flestes vedkommende aldrig selv har mærket på kroppen, hvordan det er at være iværksætter.

De kan regne, de kan føre bogholderi, de kan lave budgetanalyser, og ikke mindst kan de lave og læse treårige forretningsplaner.

De kan til gengæld ikke forstå »iværksættersjælen«, og at den første periode, som iværksætteren bruger til sin kunstart for at finde på løsninger, afprøve og skitsere, ikke må forstyrres med bogholderi, momsberegninger, regnskab med videre.

Iværksættervirksomheder består ofte kun af én person, som skal nå det hele, så det er vigtigt at alle de såkaldte eksperter, som sidder i institutionerne for at hjælpe iværksætterne, plejer iværksætteriet og hjælper med at skaffe økonomi til projekterne, samtidig med at de aflaster iværksætteren ved at bruge tid på regnskab og rapporter, holde styr på deadlines og laver udkast til de såkaldte business reports.

Hvis iværksætteren indleverer en moms- eller en skatteindberetning en smule for sent, så lad være med omgående at straffe ham med en personlig bøde på 3.000 kroner, fordi han står som ejer af et lille 1.000 kroners iværksætterselskab (IVS). Ofte har en pengeudlåner tvunget ham til at oprette et IVS.

Når vi frem til projektets fase to, hvor vi tager produktet op af vuggen, og vi står med et forståeligt og funktionelt produkt, kan højtuddannede eksperter endelig træde til og berige projektet med deres kunnen og gøren.

Selv om en person er en højtuddannet professor, så er man langtfra den geniale iværksætter, som ser ideen i en plasticklods, og som skaber en kæmpe virksomhed ud af det.

Når det er sagt, må vi erkende, at får iværksætteren den rigtige støtte fra eksperterne undervejs, går processen betydeligt hurtigere.

I den sidste ende kan vi nok ikke undvære hverken iværksætteren eller eksperterne.