Hvorfor skulle dine medarbejdere ikke bare skride, når de keder sig?

Det er veldokumenteret, at danskerne skifter job for et godt ord. Det stiller store krav til cheferne, som skal formå at motivere kreative medarbejdere.

Jeg gider ikke bruge min tid på at kede mig. Det er både mit privatliv og arbejdsliv for kort til, og jeg ansætter af princip kun folk, som ikke gider kede sig. De, som tænker skæve tanker, finder på nye ting, og som er født med en slags opfinderhat.

Men i enhver virksomhed indfinder det daglige trummerum sig på et tidspunkt. Det kan være udmærket, for det indikerer stabilitet. Men det er dæleme også et faresignal, som man som chef skal reagere på.

For det betyder også, at medarbejderne er begyndt at kede sig. De er sandsynligvis gået i stå udviklingsmæssigt – måske fordi du som chef ikke formår at udfordre dem – og de interesserer sig ikke længere for deres opgaver.

Vi mennesker er nysgerrige væsner, så når vi er uinteresserede, ikke udfordres og ikke udvikler os, så løfter vi hovedet fra arbejdscomputeren og kigger os om efter noget nyt og spændende. En ny arbejdsplads, som vi kan forelske os i, som vi gjorde med vores nuværende arbejde, dengang det var helt nyt og spændende.

I Danmark har vi et notorisk og veldokumenteret ry for at være særdeles hurtige til at forelske os. Altså, i en ny arbejdsplads. For et års tid siden læste jeg, at 800.000 danskere årligt skifter arbejde. Det svarer til, at 28 ud af 100 beskæftigede skifter job hvert år. Dermed har vi Europas højeste jobomsætning. Måske fordi vi er eventyrlystne. Måske fordi vi begynder at kede os.

Uanset grunden til at en medarbejder vælger at smutte, så er status på bundlinjen, at det koster en hulens masse penge, når man sætter gang i den store ansættelsesproces. For den er langstrakt, kompliceret og dyr. Derudover er vi under et kæmpepres for at hyre den rigtige afløser i første hug. En fejlrekruttering koster ifølge Randstad 500.000 kr. Det er jo også en slat penge for ingenting.

Så vi, virksomheder og chefer, skal gøre os umage for at forblive attraktive over for vores medarbejdere. Særligt i den nuværende økonomi, hvor vi jonglerer på grænsen af rekordlav ledighed. Vi skal reducere mængden af drænende trummerum og give medarbejderne mulighed for at bevare gejsten og kreativiteten – for at funkle. For når græsset ikke er grønnere på den anden side, bliver de gode medarbejdere hængende.

Jeg har startet et utal af virksomheder, set dem vokse sig store, og jeg har sgu’ også set dygtige, kreative mennesker komme til at kede sig. Måske fordi virksomheden blev stor, holde-møder-kulturen vandt indpas, og opfindelser blev erstattet med vedligeholdelse. Festdag blev til hverdag.

Mit erklærede mål er, at det ikke sker i Dinero. Vi er nu en halvvoksen virksomhed på fem år med 30 halv- og heltidsansatte. Objektivt set er vi i overhængende fare for at blive en corporate virksomhed med blå skjorter og slips, tætpakkede mødekalendere, konsulentsnak og alt andet, som er fremmelegemer i Dineros DNA. Altså alt det, som vi ikke skal være, og alt det, som vores brugere heller ikke er.

Derfor hældte vi for nyligt ny benzin på vores DNA-tank. For den iværksætter-DNA, der løber i vores årer, er vores olympiske flamme. Det er den ild, som skal lede os, og som aldrig dø ud. Den DNA er grunden til, at vi er blevet iværksætternes foretrukne regnskabsprogram, og den er grunden til, at iværksætterne ikke forlader os igen.

Som ekstra benzin til flammen opfandt vi konceptet Perfect Week, som er én uge, hvor vi kun arbejder med særligt udvalgte projekter og løsninger, og hvor vi glemmer alt det andet, som vi ellers knokler med. Vi giver hele virksomheden en rystetur, alle sidder sammen på tværs af supportere, udviklere, marketingfolk og alle andre, og så krydrer vi ugen med pizza, en frokost hos Brødrene Price og klapsalver hver gang, der bliver lavet en ny funktion. Det er anderledes, helt nede på jorden, og det fungerer sindssygt godt.

På én enkelt uge lavede vi hele 42 forbedringer og nye funktioner til glæde for brugerne. Samtidig havde vores udviklere kreativ frihed til selv at vælge, hvilke opgaver de havde lyst til at lave. Tilbagemeldingerne var fra 100 procent af medarbejderne, at de ønsker en gentagelse af Perfect Week. Det kan vi kombinere med en måling fra april, som viste, at Dineros medarbejdere er de allermest tilfredse på tværs af Vismas 6.700 i øvrigt meget tilfredse medarbejdere. Med en eNPS (Employee Net Promoter System) på 81 må vi gøre noget rigtigt.

Den tilfredshed og den slags events gør, at vi kan kapre efterspurgte medarbejdere i kæmpestore, corporate virksomheder til vores lille udviklingsteam, og at vi kan fastholde vores nuværende medarbejdere, fordi de får mulighed for at udfolde deres kreativitet og opfinde funktioner, som gør brugerne – de rigtige mennesker ude i virkeligheden – glade.

Så kig dig selv i spejlet. Giver du dine medarbejdere mulighed for at udfolde deres kreativitet – eller er de på vej ud af døren?

