Hvor hopper kæden af?

Vi lever i et lille, dejligt beskyttet kongerige, hvor alle forudsætninger er til stede for at etablere nye virksomheder. Medier og befolkningen er da heller ikke tilbageholdende med at hylde iværksætteres succeser, ligesom vi har nogle fantastiske succeshistorier – Mærsk, Lego og Vestas for blot at nævne nogle få.

Seneste undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 82 procent af danskerne værdsætter iværksætternes indsats.

Alligevel ligger vi helt i bund i en undersøgelse foretaget af Global Entrepreneurship, når det gælder antallet af personer i Europa, der har etableret virksomhed i løbet af de seneste 42 måneder … Det er frustrerende og foruroligende! Også i betragtning af at Danmark er det land i verden, hvor det er lettest at åbne egen virksomhed, og at Danmark sammen med Sverige er lande, hvor man har mulighed for at sikre sig mod fiasko via en a-kasse-forsikring.

Er vi simpelthen bare blevet for magelige? Og er vi blevet et folk og et samfund, der bare sidder og venter på at blive disruptet, som vi har set det ske for hæderkronede virksomheder som Blockbuster og Kodak og som givet vil blive en endnu stærkere tendens i årene fremover.

Der skal snart ske noget, for ellers er det et spørgsmål om, at vi bare skal se det ene land efter det andet overhale os, mens vi sidder og betragter dem som selvtilfredse og magelige lønmodtagere.

Jeg har ikke trylleformularen, der kan konvertere vores magelige lønmodtagerkultur til i højere grad at blive en modig iværksætterkultur, men der er nogle tiltag, som er oplagte, og som måske kan hjælpe os i top, når det gælder lysten til at etablere egen virksomhed.

Tænk iværksættere ind i manglen på arbejdskraftproblematikken

Hvor er iværksætterne henne, når vi diskuterer fremtidens udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft? Mange iværksættere har ikke en fyldt ordrebog. Senest har vi i DANA gennemført en undersøgelse blandt vores medlemmer, hvoraf det fremgår, at tre ud af fire selvstændige har ledig kapacitet til at tage yderligere opgaver ind. Lad os bringe disse iværksættere i spil i debatten om den fremtidige mangel på arbejdskraft.

Få iværksætteri på skoleskemaet

Masser af gange har succesfulde iværksættere råbt på, at der skulle være et obligatorisk iværksætterfag i folkeskolen. Lad os få det på agendaen, for det er et mindst lige så vigtigt område som kristendom og billedkunst.

Skab en iværksætteruddannelse

Lad os også få en decideret iværksætteruddannelse på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau. Det vil helt sikkert få mange til at kigge i den retning – og så måske hyre dygtige iværksættere til at optræde som mentorer.

Skab miljøer for iværksætteri

Vi skal skabe miljøer, hvor iværksætteres energi smitter af på hinanden, og hvor to plus to giver fem. Jeg er stor fan af iværksætterhuse som Rainmaking Loft, men hvad nu hvis vi arbejdede på at skabe hele byer med plads til iværksættere? Et godt eksempel på det er Silicon Valley, hvor mange gerne vil placere deres virksomhed, og hvor der emmer af energi.

Skab muligheder for at kombinere lønmodtagerjob med selvstændig virksomhed

Mange tør ikke tage springet fuldt ud og ønsker i begyndelsen at kombinere iværksættertilværelsen med lønmodtagerlivet. I forbindelse med dagpengereformen, der træder i kraft 1. oktober 2018, er vi kommet et stykke, men der bør skabes yderligere motivationsfaktorer.