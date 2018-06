Hurra for Tommy Ahlers' forslag om teknologikum

Uddannelsesminister Tommy Ahlers, V, foreslår, at der indføres et teknologikum på de videregående uddannelser, så alle studerende lærer den digitale verden at kende

Regeringens nye uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V), er et frisk pust ude fra det pulserende erhvervsliv og ind bag Christiansborgs mure, hvor kun ganske få folketingspolitikere har erhvervserfaring, der kan måle sig med hans.

Tommy Ahlers har især markeret sig som medindehaver af vinmarkedspladsen Vivino og mobilbackup-virksomheden ZYB, som han på tre år byggede op til en værdi af 300 mio. kr., som var den pris, selskabet blev solgt for til det britiske teleselskab Vodafone i 2008.

I sidste uge præsenterede han et initiativ i Børsen – nemlig et nyt teknologikum, som skal udbrede teknologiforståelsen på de videregående uddannelser. »Da jeg startede min første virksomhed i 2004, var teknologi ved at bevæge sig fra et hjørne af samfundet til at accellere ind i alt det, vi laver. Det skal reflektere sig på tværs af vores uddannelsr,« siger han til avisen.

En af kæphestene hos Tommy Ahlers' forgænger på ministertaburetten, Søren Pind, var at indføre et nyt filosofikumfag på de videregående uddannelser, som skulle styrke de studerendes dannelse inden for historie, etik og filosofi. Forslaget blev modtaget med kyshånd i universiteternes humanistiske kredse, som så det som en modbølge mod den rå teknologis fremmarch. I Ahlers' verden lød det »ret højpandet«, som han udtrykker det, og nu vil han udvide Pinds forslag med sit nye teknologikum.

Regeringen har tidligere lanceret en »teknologipagt«, der skal få flere unge til at uddanne sig og og arbejde på det digitale område, men Tommy Ahlers, der selv er jurist, vil med forslaget om teknologikum have teknologiforståelse indarbejdet bredt, så alle f.eks. får indsigt i datalogi. Teknologi er ligesom dannelse, kritisk sans og nysgerrighed en del af det at tage en højere uddannelse.

»Hvis jeg som jurastuderende får en forståelse af, hvad teknologi kan bruges til efterfølgende, så får jeg også et bedre blik for, hvad jeg selv skal blive god til. Så ved jeg jo, at der ikke er nogen grund til at sidde og læse domme – det kan jeg få en computer til,« siger han til Børsen. Det vil helt sikkert være frugtbart, hvis ikke-teknologisk orienterede faggrupper på landets universiteter kan lære at forstå teknologien og acceptere, at robotter ikke blot æder job op, men at de også skaber nye job og nye muligheder.

Tommy Ahlers er formentlig sprængfyldt af mange andre gode ideer, men han kender tilstrækkelig til dansk politik, at han holder lidt igen: »Jeg vil ikke komme udefra som en klog techfyr, som vil revolutionere hele uddannelsessektoren,« betror han avisen.

Men lad nu være med at være for ydmyg, hr. minister! Uddannelsessektoren tager ikke skade af at blive rystet lidt igennem. Vi vil gerne have flere gode ideer, tak! Og lad dig nu ikke slå ud af Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører Mette Reissmann, som straks kræver penge på bordet for at støtte forslaget. Måske kan et nyt teknologikum netop finansieres gennem yderligere digitalisering af uddannelsesinstitutionerne. Det er jo netop det, digitaliseringen kan – gøre tingene på en smartere måde, uden at det koster flere penge.