Giv studenterne en praktisk start på studiet

Det er vigtigt at klæde studenter på til at træffe et studievalg. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Uddannelserne på landets ni erhvervsakademier har for længst bevist deres værd.

De er praksiksnære, og de nyuddannede kommer hurtigt i job.

Men mange studerende, der kommer direkte fra gymnasiet med en studenterhue på hovedet, mangler fornemmelsen af værktøj mellem hænderne.

Som Victor Olsen, der læser til automationsteknolog, udtrykte det i Berlingske 22. februar.

»Før jeg begyndte, vidste jeg kun, hvordan man drejer på en ventil, ikke hvordan den fungerer. Jeg har det fint med programmering og de teoretiske dele af studiet. Men jeg har skullet omstille min hjerne til, hvordan jeg tænker omkring teknik, el og den slags.«

Derfor er vi utroligt glade for, at Københavns Erhvervsakademi har fået lov at indføre et fire ugers praktikum, hvor unge med studenterbaggrund kan begynde uddannelsen med et praktisk introforløb.

Det bliver spændende at følge, men spørgsmålet er, om ikke det allerede nu bør udvides til de øvrige erhvervsakademier?

Værkstedsforløb – eller praktikum – er især for de mange med en studenterbaggrund. Og dem bliver der flere og flere af. I 2016 havde 68 procent af de studerende på erhvervsakademierne studenterbaggrund. Blot 11 procent havde taget en erhvervsuddannelse.

Studenterhuen er den mest populære hue i Danmark, og det bliver der nok ikke lavet om på lige foreløbig.

Men vi oplever, at lige præcis de nyuddannede fra erhvervsakademierne med en erhvervsfaglig baggrund har nemmere ved at komme i job. De formår at kombinere teori og praksis bedre, og det starter allerede, når de studerende skal i praktik. Hvis du får et godt praktikforløb, så er du også tættere på et job i den anden ende.

Vi skal opmuntre endnu flere unge med en erhvervsuddannelse til at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Men vi skal også give de mange unge med en studentereksamen de allerbedste muligheder for at begå sig godt på fremtidens arbejdsmarked.

Det er vigtigt at pointere, at unge med en studenterbaggrund selvfølgelig ikke har spildt tre år, inden de begynder på erhvervs-akademierne. De kommer med masser af viden og en solid ballast for at tage en videregående uddannelse. Men vi skylder dem at tilbyde dem en god praksisnær start på deres uddannelse.

Og det virker, som om de unge i den grad er klar. Hver tredje af de studerende på erhvervsakademierne synes selv, de mangler praktiske kompetencer, og tre fjerdedele af dem ville have valgt et frivilligt semester med værkstedsundervisning, hvis det blev udbudt, viser TLs undersøgelse blandt studerende på erhvervsakademierne.

Eller som Victor Olsen udtrykte det:

»Jeg ville med glæde have taget imod sådan et tilbud. Det ville jeg virkelig kunne have brugt. Gerne et halvt år eller mere, selv om det ville betyde, at studiet blev længere end to år.«

Virksomhederne skriger efter unge, der både har hoved og hænder skruet godt på. Lad os give dem og de unge det, de har brug for.