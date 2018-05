Fremtiden på nettet hedder decentralisering

Siden internettet blev en del af vores hverdag, er centralisering blevet kernehistorien i forretningsverdenen. Hurtige digitale forbindelser på tværs af kloden betyder, at en virksomhed kan handle overalt, uanset hvor den ligger. Det er bare et spørgsmål om at forøge sin markedsandel, indtil man har det hele for sig selv.

Så kan man selvfølgelig diskutere, om det overhovedet er en god idé. Monopoler er risikable. Ejer man et helt marked, løfter man det også alene. Ingen hjælper med at indstille kundegrundlaget på dine varer, ingen markedsfører din kategori, mens du ikke kigger. Konkurrenter er ganske vist ude efter dine kunder, men de har også det samme mål som dig: at skabe større interesse for den type varer, I begge handler med.

Der er imidlertid også andre ting på spil. Især én af dem kan have stor betydning: Relationen til publikum – til den enkelte kunde eller bruger derude i virkeligheden.

Der er et adfærdsmønster, som dukker op næsten overalt. Vi mennesker bliver nærmest instinktivt mistroiske, hvis en forretning – eller anden organisation – bliver for mægtig. Den lille butik kan alle li’, og et godt stykke deropad kan størrelse og statur være kilde til tillid, men på et tidspunkt bliver det for meget. Så begynder vi at ane konturerne af en mastodont, der kan trampe på os uden at føle noget. Og så trækker vi os væk.

Der er tegn på, at den effekt også gør sig gældende på nettet – og ikke bare i form af, at vi alle brokker os over Facebook.

Amazon er verdens langt største e-handelsplatform, og vi fik at vide, da deres udvikling tog fart, at alle andre e-handlende nu levede på lånt tid. Det er næsten 20 år siden.

Men der findes stadig andre webshops. Nye dukker op og finder kunder. Nye services bobler op hver dag. Der bliver ved med at være et marked for andre end kæmperne.

Vi oplever jo også, at der måske er noget om det, når vi føler, at mastodonterne ikke vil os det godt. Hvis man sidder på det hele, men stadig gerne vil vokse – og det vil de fleste – må man jo udvide sit tilbud.

For publikum kan det føles aggressivt – som om denne magtfulde afsender prøver at mase noget ned i halsen på én.

Vi kan også vende blikket mod dataindsamling, der er lidt af en dille blandt kæmperne, og som ikke alle er lige glade for. Se bare Cambridge Analytica-sagen.

Og så har vi slet ikke talt om mediernes problemer med nogle få dominerende sociale medier som gatekeepere over for brugerne. Eller Googles dominans på onlinereklamer.

Selv om majoriteten af brugerne stadig ikke helt forstår disse ting eller reagerer på dem, er både tech- og investorfolk begyndt at sige noget.

Tim Berners-Lee, internettets fader, arbejder aktivt mod centraliseringen fra teknisk hold, mens folk som Chris Dixon fra Andreessen-Horowitz, et anerkendt amerikansk venture capital-firma, advarer mod de udviklingsmæssige risici. Hele blockchain-udviklingen, der pt. trækker milliarder i investeringer, er i sig selv en reaktion mod digital centralisering.

Selvfølgelig spiller de store aktører en stor rolle, men historien om markedet i internet-alderen er tydeligvis ikke skrevet færdig. Meget af markedet er lige nu i hænderne på giganter, men noget tyder på, at det ikke ender dér. Næste kapitel kan meget vel handle om, hvad der sker bagefter.