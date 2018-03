Forstå Facebook – frygt Facebook

Grundlægger Mark Zuckerberg forsøger at signalere åbenhed, mens Facebook har opbygget en hær af advokater og lobbyister, der bekæmper ethvert forsøg på regulering. Og det er her, det begynder at blive skræmmende, skriver Martin Graeser. Arkivfoto: Justin Sullivan/AFP/Scanpix

Det har i de seneste dage vakt opsigt, at analysefirmaet Cambridge Analytica ulovligt erhvervede 50 millioner Facebook-profiler for at påvirke den amerikanske valgkamp. For os, der dagligt arbejder med Facebook, er det desværre ikke nogen overraskelse.

Sociale medier er et demokratiseret masseødelæggelsesvåben. Jeg er reklamemand og må konstatere, at Facebook er verdenshistoriens mest effektive markedsføringsmaskine. Det er fagligt fascinerende, hvordan man kan identificere potentielle kunder helt ned på personniveau, men det skræmmer mig også som menneske, fordi magten er enorm.

Cambridge Analytica er finansieret af den stenrige ultrakonservative Robert Mercer, der er på ideologisk bølgelængde med blandt andet Steve Bannon, og analyse­virksomheden har været politisk aktiv i adskillige år.

Tilbage i 2015 kunne Washington Post fortælle, at den daværende republikanske præsidentkandidat Ted Cruz brugte specialfremstillede Facebook-data fra Cambridge Analytica til at kortlægge vælgerne på individuelt niveau.

Næste gang, Cambridge Analytica dukkede op i den politiske arena, var i forbindelse med Brexit-valget i 2016.

»Leave«-kampagnen forlod sig næsten udelukkende på markedsføring via sociale medier, specielt Facebook, og det viste sig uhyre effektivt. Det skete dog med uautoriseret hjælp fra Cambridge Analytica.

Brexit-valget var imidlertid kun opvarmning til den store begivenhed senere på året, det amerikanske præsidentvalg, og det er nu kommet frem, at Cambridge Analytica spillede en vigtig, måske afgørende rolle for Trump-kampagnen.

Det måske mest skræmmende ved disse rapporter er, hvor nemt det har været at lave al den ravage. Facebook er som system indrettet til at kortlægge mennesker, og det gjorde arbejdet let for de mørke kræfter.

Problemets kerne er derfor Facebook og de andre sociale markedsføringsmaskiner. De kalder sig medier, men er ikke underlagt de samme standarder til kvalitet og etik, som traditionelle medier benytter sig af. Vi kalder pressen den fjerde statsmagt, fordi uafhængige medier skal være vagthunde over for magthaverne. Når jeg læser en artikel i Berlingske eller ser Deadline, har produktet en varedeklaration. Jeg ved, at indholdet er tilstræbt objektivt og har været igennem en kritisk proces med hensyn til fakta, kilder, etc.

Sådan fungerer Facebook ikke. Facebook lever ikke af at lave indhold, men af at distribuere det. Alligevel er sociale medier som Facebook i dag en vigtig nyhedskilde for et stigende antal danskere – op til 30 procent blandt de 18-24-årige. Det er Facebooks algoritmer, der bestemmer, hvad danskerne kommer til at læse af nyheder.

Samtidig er Facebook en »black box«, når det gælder metoderne til at styre informations­strømmene for 2,2 milliarder mennesker på kloden. Kun Facebook ved, hvorfor netop du får det indhold vist på din side og i dit søgeresultat. Produkter som Facebook er ikke gratis: »If the product is free, you are the product«. Vi betaler med vores data.

Løsningen synes enkel. Mere kontrol, mere regulering. For eksempel ved at gøre Facebook ansvarlig for indholdet på platformen. Desværre er Facebook ikke enig.

Udadtil har Mark Zuckerberg godt nok ­forsøgt at signalere ansvarlighed, men i realiteten har Facebook opbygget en hær af advokater og lobbyister, der bekæmper ethvert forsøg på regulering, og det er her, det begynder at blive skræmmende.

Facebook er nemlig ikke kun imod regulering af økonomiske årsager, men fordi det er i direkte modstrid med Zuckerbergs filosofi. Som så mange andre i Silicon Valley er Facebook ultraliberalister – mere magt til individet og mindre indblanding fra staten. Det er en yderst frihedselskende skare med hang til ultraliberalistiske ideologier inspireret af den russiske forfatter Ayn Rand, et ikon på højrefløjen og blandt andet kendt for paradigmet »at fremme din egen lykke er det eneste moralske mål for dit liv«.

Nogle af de mest fremtrædende tilhængere at Rands tankesæt er Peter Thiel, medstifter af PayPal og investor i Facebook, samt Larry Page, medstifter af Google. Peter Thiel har investeret store summer i projektet Sea Steads, hvor flydende virksomheder på havet uden for landegrænser agerer uden nogen form for finansiel regulering. Larry Page har investeret i projekter, der forsker i privatejede bystater.

Techgiganterne er derfor imod enhver form for gennemsigtighed og demokratisk kontrol. Her kommer Ayn Rands tanker i spil, da hendes holdning til regulering og trans­parens var afsky.

De pakker det ind i floskler om, at information skal være fri, og at alle er lige i cyberspace, men det er blot røgslør. Det handler om magt, og den skal ligge hos de udvalgte få.

Det er alarmerende, hvordan vi som samfund på ganske få år har flyttet en væsentlig del af vores demokratiske processer over på en platform uden for vores egen kontrol. Det gælder ikke kun Facebook, men også resten af Silicon Valleys magtkvartet, »The Gang of Four«: Google, Amazon og Apple.

Denne lille håndfuld virksomheder med en gennemsnitsalder på 25 har i dag en hidtil uset magt over vores data og vores måde at kommunikere, handle og leve på. Som reklamemand er jeg er fascineret – men som menneske, demokrat og dansker skræmmer det mig.