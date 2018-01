Findes der kun akademiske talenter i Danmark?

Det er altid fantastisk, når en stjerne lyser klarere end andre - når et talent skiller sig ud, og får os andre til at måbe af begejstring.

De talenter skal vi hylde - som samfund, som medier, som virksomheder og som organisationer. Det er med til at hæve barren i det danske samfund.

Derfor er det som udgangspunkt fantastisk, at business.dk kårer de 100 mest lysende talenter i 2018.

Men hvor er det dog ærgerligt, at man har valgt den tilgang, at talent på højt niveau tilsyneladende er uløseligt forbundet med et akademisk eksamensbevis. At der er hele samfundsgrene, hvor man øjensynligt ikke mener, at er muligt at finde talent.

Det til trods for, at nogle af Danmarks største talenter gennem tiderne har haft en håndværksfaglig baggrund – hvad enten de har været radiopionerer, har bygget Lego-klodser eller varmepumper, eller har været kok eller møbelarkitekt.

Jeg er ærgerlig over, at business.dk på den måde er med til at puste til misforståelsen om, at håndværker kan enhver blive, og at det stadig er finere at gå på universitetet. I Schweiz tager op mod 70 pct. af de unge en erhvervsuddannelse – og der er næppe mange der vil påstå, at de skulle have færre talenter end vi har herhjemme.

Det er bestemt ikke for at forklejne talentpuljen hos folk med en akademisk uddannelse. Men hvor er de talenter, som bogstaveligt talt bygger vores samfund? Producenten, industrimanden og den knalddygtige håndværker? For selvfølgelig har vi en snedkermester med et mere end almindelig stort talent. En skrædder, en guldsmed eller en kok, der har drevet det vidt inden for sit fag, måske endog ud over Danmarks grænser.

Der er masser af talent i Danmark – også blandt unge med en erhvervsuddannelse. Bare kig på DM i Skills, som for nylig blev afholdt i Herning. Unge dygtige talenter fra 42 forskellige fag konkurrerede om at bygge, producere og skabe. Med både hænder og hoved.

Hører de og deres fagfæller ikke med i en sammenfatning af den danske talentmasse?