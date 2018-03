Etikken bliver afgørende i den digitale udvikling

Hvor mange kan egentlig gennemskue, hvor stor indsigt i ens privatliv man giver udefrakommende direkte adgang til via for eksempel gratis mobil-apps? spørger debattørerne. Foto: Iris

Behovet for etiske retningslinjer i relation til den digitale udvikling har længe været adresseret af Akademikerne og Finansforbundet, og det er derfor meget positivt, at regeringen nu følger opfordringerne og tager hul på arbejdet.

Den dataetiske ekspertgruppe er i første omgang nedsat frem til udgangen af 2018, men digitaliseringen er kommet for at blive. Derfor er der også brug for et permanent fokus på de etiske problemstillinger, der går hånd i hånd med udviklingen. Og af samme årsag appellerer vi fortsat til, at der i stil med Etisk Råd nedsættes et fast, etisk digitaliseringsråd, der kan følge udviklingen, debattere etiske dilemmaer i relation til teknologien og udvikle anbefalinger til håndtering heraf.

Data er det moderne og grundlæggende råstof i rigtigt mange virksomheder og forretningsmodeller i et omfang, vi i sagens natur aldrig har set mage til.

Det rejser spørgsmål, som vi er nødt til at tage stilling til som samfund. For er vi altid klar over de spor, vi sætter os? Hvad vi giver tilsagn til? Hvor data ender, og hvad de bruges til?

Der er behov for konkrete retningslinjer og et solidt fokus. For hastigheden i den digitale udvikling – og de aftryk, vores digitale liv efterlader sig – gør det helt nødvendigt at tage et grundigt kig på de etiske elementer af personlige data i en digital virkelighed, der favner stort set alle dele af vores tilværelse.

Størstedelen af forbrugerne er næppe vidende om, hvad deres data anvendes til, hvorfor og hvilken pris, deres privatliv har. Som forbruger er for eksempel gratis programmer, apps og brugerprofiler blevet hverdag, men hvor mange kan gennemskue, hvor stor indsigt i ens privatliv man egentlig giver udefrakommende direkte adgang til?

Etisk korrekt brug af data er ikke blot en demokratisk nødvendighed men kan også omsættes til en konkurrencefordel, for her vil være et kardinalpunkt for helt grundlæggende tillid i fremtiden – både som forbrugere og borgere.

Potentielt kan vi her skabe en dansk styrkeposition, og derfor er det både samfundsmæssigt nødvendigt og fornuftigt med en progressiv tilgang til temaet, som vi ser mange og gode grunde til at styrke.

Vi ser med stor spænding frem til, hvad ekspertgruppen finder frem til af anbefalinger - og vi vil meget gerne bidrage til en styrkelse af indsatsen på området. Alt tyder nemlig på, at der er brug for mere en end midlertidig ekspertgruppe.