Digitaliseringen er drevet af forretningstænkning

Regeringens digitale vækststrategi dryppes i disse dage ud over medierne. Grundlæggende er det fint, at politikere og embedsfolk er klatret op i Christiansborgs spir for ihærdigt at forsøge at puste de digitale vinde ind over vækstlaget af de mange danske små og mellemstore virksomheder. Og de puster, til de er både røde og blå i hovedet. En teknologipagt, ambassadører, erhvervsfremmesystemer, partnerskaber mv. Nogle initiativer lyder fornuftige, andre lyder bare flotte. Alt i alt lugter det bare lidt for meget af, at endnu flere offentlige initiativer skal sikre væksten, ikke det private initiativ selv.

Digitaliseringen i erhvervslivet fra håndværkere til revisorer, fra banker til butikker er oftest drevet af den nødvendige forretningsoptimering og effektivisering for at klare sig i konkurrencen. Dernæst af at kunderne er vant til 24/7/365 online-services. Altså af markedets og kundernes efterspørgsel. Men ikke kun af det.

For det offentlige har faktisk en rigtigt stor rolle ikke mindst i forhold til SMV-virksomhederne. Når Skat, Erhvervs- og selskabsstyrelsen, kommuner osv. kræver digital indberetning og stiller digital infrastruktur til rådighed fra en relativt avanceret offentlig sektor, der også skal omkostningsminimere og innovere på en gang, så driver det udviklingen.

Og det gør det 100 gange bedre og mere effektivt end endnu en konference eller endnu en embedsmand i endnu et væksthus med endnu en kasket, der så står »digital« på. Det er de overvejelser i forhold til forretning – effektivitet, brugeroplevelse, merværdi – som driver digitaliseringen ude blandt SMVerne. Ikke pagter, råd eller, som erhvervsministeren udtrykte det i sidste uge i Berlingske Business, velmenende »ambassadørkorps«.

Digitalt vækstpanel har ageret muse op til regeringens digitale vækststrategi, og det har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik påpeget, at SMVerne trænger til et »digitalt løft«. Det har regeringen lyttet til, og det kunne ses allerede i efterårets erhvervs- og iværksætterudspil. Men som det ofte sker, når politikere skal søsætte nye initiativer for erhvervslivet, er det umiddelbart en masse offentligt ansatte skibsdrenge, der forsøger at sætte nogle lidt tynde sejl påsat flotte motiver, print, slogans og fællesråb.

I sidste uge lancerede erhvervsministeren »teknologipagten« og ambitionen om det dertilhørende smukt klingende »teknologipagtråd«.

Kompetencer er et vigtigt greb. En spritny undersøgelse fra FSR – danske revisorer viser, at kompetencer, forståelse for mulighederne ved ny teknologi og økonomi er de tre største barrierer for SMVernes digitale omstilling. Men uanset hvor mange puljer, råd, kommissioner, partnerskaber, tværgående koordinering, offentlige erhvervsfremmesystemer, kort sagt skibsdrenge, der er mønstret på dækket, så er det et faktum, at det er forretningsstrategisk knowhow og investeringer, der skal til, for at de digitale vinde kan fylde sejlet ud, så skibet kommer fremad!

Hvem har den helt konkrete knowhow, og hvem kan finansiere den digitale omstilling? Næppe de offentlige rådgiverhuse.

Vi mener, at det for SMVer er de risikovillige investorer, som i stort omfang kommer ind i billedet sammen med private rådgivere så som revisorer.

Vi, 4.300 danske business angels, investerer ikke bare penge, men frem for alt vores viden og kompetencer i eksisterende og især de nye SMVer.

Vi har en masse best practice viden om implementering og organisering i forhold til softwaresystemer, machine learning og digitale platforme, som vi bringer videre fra den ene erhvervssucces til den næste.

Det er os, der tør tage den risiko og lægge den kapital, det engagement om kunder og markeder, der skal til, for at en skibsjolle kan blive til en katamaran og måske en dag en supertanker. Vi får små virksomheder til at vokse, og det gør vi bl.a. gennem digitaliseringen, fordi vi ser på forretningspotentialer frem for på pagter og ambassadørkorps.

Vi gør digitaliseringen til en solid business case for den lille virksomhed. De nye digitale og netbaserede forretningsmodeller opstår jo alt andet lige ikke i et erhvervsfremmende privat-offentligt partnerskab. De nye teknologivirksomheder søsættes med en god portion risikovillig kapital i lastrummet samt viden og erfaring oppe på skibsdækket.

Så fra den massive erhvervsstøtte via offentlige kontorer burde man i højere grad dels sikre de fælles offentlige digitale motorveje, dels stimulere erfarne business angels for at få de digitale vinde ud i det dansk erhvervsliv.

Gode vilkår for den risikovillige kapital er en ret vigtig nøgle til at sikre SMVerne et digitalt løft. Vi hilser regeringens ambitioner velkommen og er klar til at tage fat og drive forretningskritisk digital omstilling i et af Danmarks største vækstlag.