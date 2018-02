Derfor samler vi handsken op: Alle former for talent skal hyldes

Hvad er talent?

Det spørgsmål har vi haft inde på livet i de seneste uger. Bag­grunden er, at Berlingske Business for nylig efterlyste kandidater til sit Talent100-magasin. »Hvem er de 100 mest lysende talenter i 2018,« spørger Business.

Det er en spændende udfordring, som vi naturligvis straks tog på os at hjælpe Berlingske Business med at løse. For der er masser af talent i Danmark – også blandt unge med en erhvervsuddannelse. Bare kig på DM i Skills, som for nylig blev afholdt i Herning.

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn har sammen med HORESTA, Danske Malermestre og Københavns Mekaniker Laug valgt at indstille tre unge talenter med en håndværksmæssig baggrund til Berlingske Business’ liste.

Blandt de tre kandidater finder vi både helt unge og spæde talenter og mere etablerede talenter.

Fælles for dem alle er dog, at de besidder de egenskaber, som kendetegner den dygtige håndværker: Indlevelse, vedholdende flid, respekt, faglig stolthed og stræben efter det ypperste.

Med indstillingen af tre af håndværkets mest talentfulde repræsentanter er det vores håb, at vi kan udfordre Berlingske Business og andre til at tænke lidt bredere, når de fremover taler om talent.

For talent er ikke kun forbundet med en akademisk uddannelse. Også Kenneth, der laver mad, så englene synger, Rebekka, der leverer den perfekte maleopgave til kunden hver gang, og ikke mindst Emilie, der er mekaniker i pitten ved Formel 1, er talenter af Guds nåde. Det fortjener de vores oprigtige anerkendelse for. De tre er forbilleder.

Vores egentlige mål med at indstille de tre talentfulde håndværkere er da også, at inspirere andre unge, UU-vejledere, skolelærere og alle andre til, hvad en fremtid som håndværker kan bringe af muligheder.

Talent findes overalt – husk at være stolt af det og hyld talentet, når du møder det.

Af Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA, Per Vangekjær, formand for Danske Malermestre, Henrik Pedersen, oldermand i Københavns Mekaniker Laug og Christoffer Susé, adm. direktør i Haandværker­foreningen i Kjøbenhavn