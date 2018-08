Derfor kommer vi ikke uden om kvindekvoter

Vi har talt om det i årtier. Og kommer givetvis også til at tale om det årtier frem i tiden. Holdningerne er delte, fremdriften svær at få øje på, og berøringsangsten over for fyordet »kvote« er enorm. Men hold nu op, hvor svært kan det være?

Det handler selvfølgelig om kvinder i erhvervslivets topledelser. Både med det øverste ansvar for de daglige forretninger som topchef og i bestyrelseslokalet, hvor strategien konfirmeres, og de overordnede rammer for virksomheden lægges. Det er angiveligt et kald, som kun mænd kan finde ud af.

Måske du her i Berlingske Business i sidste uge læste artiklen om medicovirksomheden Ambu, der har taget det sjældne skridt at indføre kvotesystemet for nyvalg til bestyrelsen. Ambus formand, Jens Bager, har ikke bare bedt det eksterne search-firma om at finde kvindelige kandidater til bestyrelsen, næh, Ambu-formanden vil præsenteres for en liste, hvor der alene optræder kvinder.

»Vi har valgt at diskriminere og sige, at nu kigger vi kun efter en kvinde,« siger Jens Bager til Berlingske Business. Hvad er der nu opsigtsvækkende ved det?

Hvis Ambu tror, at mænd og kvinder er lige kloge, at samfundet nu engang (stort set) består af lige dele mænd og kvinder, og virksomheden gerne vil afspejle det samfund, som den er en del af, jamen, så er det naturligt, at Ambu-formanden nu alene kigger efter kvindelige kandidater til bestyrelsen, som i dag er helt uden kvinder.

Nu ved jeg godt, at en række lidt selvoptagede mænd og kvinder vil komme løbende med et »jamen, hvem vil vælges på sit køn?« Skræmmer det kvalificerede kandidater bort? Det burde det ikke. Efter så mange år, hvor mange mænd er strøget til tops på deres køn.

Flosklen om »den bedst kvalificerede« er og bliver en floskel. Og hvad er der galt ved at blive valgt på alle de kvaliteter, der nu engang karakteriserer henholdsvis mænd og kvinder. En bestyrelse skal bedømmes ud fra bestyrelsens samlede styrke, altså diversiteten.

Netop diversitet i toppen af erhvervslivet er modeordet lige nu. Mange taler om det, få gør noget ved det.

Begrebet »bedst kvalificerede« er i øvrigt ingen eksakt videnskab, men alene en formodning hos den, der skal rekruttere. Måske endog baseret på særlige søgekriterier og en fordom om, at kvinder i bestyrelser trækker bund- og toplinje ned. Det findes der intet belæg for. Hverken at kvinder i bestyrelsen trækker op eller ned, når bundlinjen i regnskabet kommer til syne.

Blandt de store C25-selskaber på børsen har GN Store Nord en kvindeandel i bestyrelsen på 50 procent, mens den andel i Novozymes ligger på 43 procent. Og det er ikke just selskaber, som ligger dårligst blandt de ledende børsselskaber.

Jeg har siden 2012 forsøgt mig som fortaler for indførelse af kvoter. Fordi det mest effektivt vil være med til for alvor at skubbe på den udvikling, som alle efterspørger. Den nuværende snævre kreds af topchefer og bestyrelser samt politikere over en bred kam har foreløbig forkastet kvoter som værende uværdigt for et samfund som det danske.

Nu tager Ambu så et syvmileskridt med sit eget kvotesystem. I horisonten, fra EU, lurer egentlig lovgivning på området. Svært at tro, at kvotelovgivning kan undgås.

Hvis danske virksomheder vil være på forkant med den udvikling, jamen, så kommer vi ikke uden om, at bestyrelserne selv må være klar med bevidst forskelsbehandling, når kandidaterne skal indkredses. Sværere er det ikke.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator