Der er mange milliarder på spil – så du skal være klar ved tasterne

Danske e-sportshold som Astralis fejrer triumfer, men det er slet ikke gået op for dansk erhvervsliv, hvor stort potentialet er i computerspil, skriver Albert Vincent Stasig Mørk. Arkivfoto: Kevin C. Cox

Kære virksomheder: I er tabt bag en vogn, og den kører fra jer. Vognen hedder professionel gaming eller e-sport, og det er en industri i en vækst, man aldrig har set før.

Det er ifølge alle statistikker en af de hurtigst voksende industrier nogensinde. Det virker til at gå over hovedet på størstedelen af danske virksomheder, og det piner mig – især den konservative indstilling i forhold til computerspil.

Hvorfor er det, at den almene dansker tænker på en professionel computerspiller som en, der sidder og spiser chips og drikker sodavand? Det kan bl.a.skyldes to virksomheder, Mountain Dew og Doritos, som har kørt hårdt på deres branding, og fordi vi i Danmark ganske enkelt har en relativt dømmende kultur, som gør vi ofte forbinder nye tendenser med noget negativt.

På trods af det har vi som land et af de største potentialer nogensinde, men det virker som om, at det først er nu, efter DR og TV 2 viser det på TV, at der bliver lagt mærke til, hvilken størrelse der egentlig er tale om.

Danmark er et af de lande i verden, som producerer flest professionelle computerspillere pr. indbygger, men vi udnytter det på ingen måde. Ja, Astralis og Nordisk Film og Parkens Team North er ganske vist danske hold, men i modsætning til andre lande er investeringer i e-sport fra virksomheder i Danmark minimale.

Vi ser, at der der bliver startet e-sports-­linjer på skoler, HF og så videre, men vi har et problem i den generelle opfattelse af, om det er en fase eller en »trend«.

Men ud fra alle statistikker er e-sport kommet for at blive, og det har tænkt sig at vokse sig større. Et af de væsentlige problemer er den indstilling, vi har i forhold til, hvilke computerspil, der er populære.

Mange tror, at »Counter-Strike« er det mest populære, nu hvor det blev vist i dansk TV, men det er langtfra det største. Spil som »League of Legends« (LOL) eller »Player Unknown’s Battleground (PUBG)« har en massivt voksende følgerbase.

Hvis du nu tænker, jeg overdriver, så offentliggjorde Tencent, ejer af Riot Games og dermed League of Legends, at verdensmesterskabet i League of Legends samlet set havde omkring 60 millioner unikke seere under finalen.

Er det sådan, at jeg nu opfordrer alle danske direktører til at gå hjem og tjekke, hvor gode deres børn eller deres venner er til computerspil og investere i et hold med det samme?

Nej, bestemt ikke.

Dette er blot en advarsel og en opfordring efter at have været til spilevents som Intel Extreme Masters, Gamescom, Dreamhack og en masse andre. For hvis det kan gå godt for virksomheder, der ikke har noget med gaming at gøre i andre lande, så kan danske virksomheder også trives og vokse i den industri.

Det er op til jer, inden det er for sent.