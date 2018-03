Danske medier er rundtossede

Det er ikke nemt at være leder i en branche, der presses fra mange sider. Således heller ikke i den danske mediebranche, hvor der de seneste år er lanceret et hav af nye strategier, projekter og innovationsindsatser – uden at det har ændret branchens situation synderligt.

Senest har Berlingske Media lanceret en ny strategi. I den anledning bragte fagbladet Journalisten en liste over nogle af koncernens mange lanceringer de seneste år. Husker du for eksempel ugen.dk, fri.dk eller spilop.dk?

Mod til at lancere nye produkter og teste deres levedygtighed i markedet kan være en god ting. Størrelsen på Berlingskes digitale kirkegård antyder imidlertid, at viljen til nytænkning har været så stor, at det har været svært at vælge, hvilke ideer man skulle koncentrere sig om. Skal det for eksempel være et content marketing-bureau, et iPad-magasin eller måske en radiostation eller to?

Det er en udfordring, Berlingske Media langtfra står alene med. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man vælger mellem innovationsprojekter, så ressourcerne investeres bedst muligt. Ellers risikerer man at innovationshurlumhejet får frit spil. Det kan betyde for mange ideer, som virksomheden ikke er den rette til at eksekvere. Det medfører manglende ledelsesfokus og i sidste ende fejlslagne eller lukkede projekter.

For at blive bedre til at vælge, bliver man nødt til at have en ide om, hvilke ideer der også er gode om fem år, og hvilke ideer, virksomheden er den rette til at eksekvere.

Det kan for eksempel udtrykkes med en innovationshypotese, dvs. ledelsens grundlæggende antagelser om markedets udvikling. Begrebet er udviklet af management-konsulenten Tendayi Viki, og ideen er, at man udtænker en intern hypotese om sit markeds fremtid, og dernæst udformer en vision for, hvordan ens virksomhed (for)bliver relevant i den fremtid – med afsæt i de muligheder, virksomheden har qua sine kompetencer, ressourcer, markedsadgang, brand med mere.

En klar hypotese om, hvilken vej markedet bevæger sig, giver mulighed for hele tiden at gå i den rigtige retning og ikke bare løbe et forpustet forhindringsløb efter nye indtægtsstrømme.

Tag for eksempel din yndlingsserie fra Netflix. Spoler du fem år tilbage, producerede Netflix ikke serier. De købte dem bare fra andre. Og spoler du yderligere fem år tilbage, levede Netflix ikke af at streame over nettet: I stedet sendte de DVDer hjem til deres abonnenter med posten.

Netflix formåede at kombinere en indsigt om fremtidige forandringer med en langsigtet strategisk retning – og en pragmatisk måde at udfylde et markedsbehov på.

Kigger man på de mange fejlslagne investeringer i den danske mediebranche, er det svært at finde samme evne til at kombinere strategisk klarsyn og pragmatisk eksekvering.

Hyppige ledelsesskift, deraf ændrede strategier og hastige forandringer i branchen har tydeligvis medvirket til at gøre mange medievirksomheder rundtossede. Men når forandringerne kommer så hurtigt som et hækkeløb på et løbebånd, er det særdeles værdifuldt at have en idé om, hvilken retning de andre løbere bevæger sig i.

Hvordan ændrer samfundet sig, og hvilke behov tror vi, kunderne vil få? Hvilke nye konkurrenter kommer vi op imod, og hvordan vil de ændre markedet? Hvordan bliver forretningsmodellerne i vores branche udfordret?

Har man en fælles hypotese om det, bliver det lettere at holde fokus på ideer der både kan være relevante i morgen – og om fem år.