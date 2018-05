Danske Banks straf: Skal følge loven… fra nu af

Og selv om de i alt 16 hævede pegefingre akkompagneres af sønderlemmende kritik af den eklatant dårlige håndtering af skandalen, kan man ikke andet end konkludere, at Danske Bank er sluppet ualmindeligt billigt.

Finanstilsynet kortlægger bl.a. i deres afgørelse, hvordan Danske Bank undlod at udbrede deres anti-hvidvaskprogram til netop den estiske filial. At banken på trods af, at det er et lovkrav, ikke havde udnævnt en ansvarlig chef for forebyggelse af hvidvask i perioden 2012-2013, hvor hvidvaskaktiviteten var på sit højeste, og at der var huller i samtlige tre forsvarsled, der skulle forhindre, subsidiært opdage og stoppe hvidvask.

Konklusionerne kan ikke være kommet som nogen overraskelse for Danmarks største bank. For allerede i 2012 opstod der mistanke i banken om hvidvask grundet de russiske kunder, der udgjorde en uforholdsmæssig stor del af indtjeningen i den estiske afdeling. Selv om kun otte procent af kunderne var russiske, udgjorde de 35 procent af det samlede overskud.

Herefter fulgte advarsler fra både ansatte og myndighederne. Alligevel skete der reelt intet før sidste halvdel af 2017, da banken så endelig lancerede en intern undersøgelse. Flere måneder efter, at nærværende avis var begyndt at afdække sagen.

Som politiker er det ikke min rolle at sagsbehandle. Derfor skal jeg heller ikke på det foreliggende grundlag gøre mig til dommer over Finanstilsynets vurdering. Men det er min rolle at vurdere, om de lovgivningsmæssige rammer og sanktionsmuligheder er stærke nok.

Som pennefører for Europa-Parlamentets særlige skattesnydudvalg skal jeg senest til april næste år fremlægge betænkning om netop bekæmpelse af hvidvask, og hvordan vi skærper EU-reglerne i den forbindelse. Det synes påkrævet, nærværende sag in mente.

Det er dog vigtigt at huske på, at selv om Finanstilsynet i denne omgang har lukket sagsmapperne i, fortsætter de estiske myndigheders undersøgelser. Ligeledes er der stadig mulighed for, at bagmandspolitiet tager retslige skridt i sagen.

Men med de foreløbige konsekvenser sagen har haft, eller rettere manglen på samme, er sagen symptomatisk for, hvordan de helt store banker reelt synes urørlige. Dokumenterede lovbrud til trods blev der ikke lagt op til hverken retsforfølgelse eller bødeforlæg. Kun påbud om at dokumentere, at man har rettet ind og påmindelser om gældende lov.

Dermed virker det nærmest fuldstændigt konsekventfrit at drive bank på ulovlig vis. For det eneste, Finanstilsynet har gjort, er at minde Danske Bank om at de skal huske at følge loven… fra nu af.