Danske Bank: Ansvar kan ikke gradbøjes

Danske Bank-toppen og dens ejere har taget konsekvensen. Den nødvendige konsekvens. En beslutning, der skriver sig ind i bankens egen historie, men i lige så høj grad også i danskernes historie.

Der er endnu langtfra sat punktum i den eskalerende hvidvasksag fra Danske Banks estiske filial. Nu begynder det hårde arbejde og lange seje træk med at få genopbygget den altafgørende tillid, som en storbank som Danske Bank må have – en »license to operate«.

Ikke siden Emil Glückstadt blev fyret i kølvandet på krakket i Landmandsbanken i 1922 – og siden Eivind Koldings fyring i 2013 – har banken skilt sig af med sin topchef i utide. Thomas Borgen kunne ikke, alle hans kompetencer ufortalt, blive siddende på et tidspunkt, hvor hvidvasksagen eksploderede.

Ansvar kan ikke gradbøjes, et ansvar skulle placeres. Foreløbig placeres det ansvar alene på Thomas Borgens skuldre, men spørgsmålet er, om Danske Bank-bestyrelsen og dens formand Ole Andersen har været deres ansvar bevidst. Det vil en nærlæsning af advokatundersøgelsen kunne være med til at afdække.

Thomas Borgen fratræder og beklager hvidvasksagen. Formanden Ole Andersen beklager, men respekterer og forstår Thomas Borgens beslutning. Et drama på allerhøjeste niveau som forsøges pakket ind i ordentlighed. Men det kan ikke skjule, at banktoppen har fejlet.

Hvidvasksagen fra Estland føjer et trist kapitel til storbankens historie. Det er ikke så meget det, at der er foregået og stadig foregår hvidvask igennem banken – det er naivt at forestille sig andet, om end forhåbentlig i mindre målestok – det er først og fremmest det, at banken ikke konkret og konsekvent ryddede op, da det for år tilbage strømmede ind med advarsler til topledelsen i København.

Det er ikke ansvarlig ledelse. Det er et forsøg på at smyge sig uden om. Og dermed et brud på bankens egne etiske standarder.

Når Danske Bank sidder på 30-35 procent af alle bankforretninger i Danmark, så er Danske Bank Danmark, og Danmark er Danske Bank. Det giver masser af fordele, men med disse fordele følger også et kolossalt ansvar.

Danske Bank har blandt mange slogans denne vision: »Vi bringer ansvarlighed tættere på vores kerneforretning.«

Ved at drage en konsekvens har banken over for sig selv, sine medarbejdere, aktionærer, politikere og samarbejdspartnere erkendt, at man ikke kan gradbøje ansvar. Det nytter ikke at have fine kodeks om ansvarlighed hængende i hovedkontoret i København, hvis denne ansvarlighed ikke gælder for fjerntliggende kontorer.

Onsdag den 19. september 2018 kan vise sig som en Dag 1 i Danske Banks lange og dramatiske historie.

Den største opgave ligger på Ole Andersens bord. Først og fremmest skal han finde en afløser for Thomas Borgen. Eftersom der ikke i dag er udpeget en ny topchef, må det tages som udtryk for, at banken ikke på de indre linjer har en afløser klar.

Det svækker Ole Andersen, og spørgsmålet er, om han også selv tager konsekvensen og forlader formandsstolen på forårets generalforsamling.

Formanden og bestyrelsen i øvrigt har samtidig en række yderligere undersøgelser fra offentlige myndigheder i ind- og udland hængende over sig. Det gør ikke arbejdet med at begynde på arbejdet med at genopbygge tilliden fra det omkringliggende samfund lettere. Tværtimod.

Bagmandspolitiet, SØIK, har igangsat sin egen efterforskning. Det er svært at tro, at ikke også Finanstilsynet påny må tage sagen op, ligesom også de estiske myndigheder tygger på hvidvasksagen.

I horisonten lurer truslen om, at de amerikanske myndigheder konkret går ind i sagen. I så fald vil det være uoverskueligt.

Hvidvasksagen har ikke kastet Danske Bank ud i en økonomisk krise. Banken er velpolstret. Donationen på 1,5 mia. kr. er som et greb i lommen, og kommer det til bøder i størrelsesorden nogle milliarder kroner, vil det ikke betyde voldsomt for bankens bundlinje.

Nej, den store opgave, og den svære opgave, bliver at få genopbygget noget så diffust som troværdigheden.

Det er ikke et image, selv en storbank som Danske Bank kan beslutte sig for. Det er et image, banken skal gøre sig fortjent til.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator