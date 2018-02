Danmark er på vej mod en life science-branche i verdensklasse

Når regeringen fredag præsenterer sin life science-vækstplan, kan Danmark tage endnu et vigtigt skridt på vej mod en life science-nation i den absolutte verdensklasse.

Life science-sektoren er allerede i dag i en liga for sig, når det gælder evnen til at skabe vækst og innovation i Danmark. Med internationalt stærke virksomheder inden for lægemidler, biotek og medicoteknisk udstyr henter life science-branchen i dag eksportindtægter hjem til Danmark på mere end 107 mia. kroner om året – det svarer til 17 procent af den samlede danske vareeksport. Under de rette vilkår vil eksporten kunne fordobles frem mod 2025.

Samtidig er life science-branchen den helt centrale aktør, når det gælder om at levere fremtidens innovative løsninger for mere og bedre sundhed for pengene.

Life science har således udviklet sig til at være en af de mest betydende brancher for dansk økonomi. Men det er en udvikling, vi har set i en række andre lande. Life science er på godt og ondt en globaliseret branche, hvor udviklingen og investeringerne går derhen, hvor der er de bedste vilkår.

Når jeg taler med cheferne for virksom­hederne i branchen, så peger de samstemmende på en række faktorer, der har afgørende betydning for, hvor de vælger at placere deres investeringer. Det drejer sig om forskermiljøer og universiteter i verdensklasse, adgang til højt kvalificeret arbejdskraft, attraktive vilkår for internationale talenter, stabile rammevilkår, et stærkt hjemmemarked – og om rådgivning og risikovillig kapital til biotek startups.

Det drejer sig kort sagt om at tilbyde den mest professionelle håndtering af de virksomheder, der viser interesse for at investere i forskning, udvikling, produktion og arbejdspladser i Danmark.

Udviklingen af nye, innovative behandlinger forudsætter et stærkt samarbejde mellem offentlige universitets- og hospitalsforskere og virksomheder. Derfor søger globale life science-­virksomheder hen til de lande, regioner, universiteter og hospitaler, som tilbyder de bedste rammevilkår for offentlig-privat samarbejde, og hvor de kan komme til at samarbejde med de dygtigste forskere.

Et stærkt forskningsmiljø, højt kvalificerede universiteter og talentfulde forskere var således nogle af de afgørende faktorer, da schweiziske Roche i 2014 investerede 1,7 mia. kroner i det danske selskab Santaris Pharma og valgte at fastholde det på dansk jord.

På samme måde er forskningsmiljøer i verdensklasse, hurtig opstart af kliniske forsøg og forsøgsdata i høj kvalitet nogle af de faktorer, der har stor betydning, når virksomheder skal beslutte, hvor de vil placere deres kliniske forskning.

Medlemmerne af Lægemiddelindustri­foreningen og Dansk Biotek investerer hvert år tilsammen 200 mio. kroner i klinisk forskning og innovation i Danmark. Det hænger bl.a. sammen med det såkaldte NEXT-partnerskab, der arbejder på at optimere vilkårene for virksomheder, der overvejer at placere deres kliniske forskning i Danmark.

Det er helt afgørende, at vi gør alt for at bevare og styrke dette internationalt anerkendte miljø for klinisk forskning, som vi har opbygget i Danmark.

En anden afgørende forudsætning for en stærk life science-branche, der kan levere forskning og innovation i verdensklasse, er et stærkt samarbejde med sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle.

De seneste år har der desværre været eksempler på, at det offentlig-private samarbejde ikke har fungeret optimalt på alle områder. Det skal vi have taget hånd om, for ellers risikerer vi, at andre lande overhaler os i konkurrencen.

Når vi i Danmark har ambitioner om at gøre os gældende i den internationale life science superliga, er vi bare i Europa oppe mod ekstremt stærke spillere som Schweiz og Storbritannien. Her er life science-sektoren fast forankret i centraladministrationen, der dermed varetager den overordnede politiske indsats og tager en del af ansvaret for life science-sektorens vækst og rammevilkår. Det er vigtigt, at vi skeler til, hvor vore konkurrenter gør det godt.

Med vækstplanen skal vi styrke eksportindsatsen og tiltrækningen af udenlandske investeringer. Det vil ikke alene styrke branchen, men også gavne hele det danske samfund. Tre procent af det samlede danske bruttonationalprodukt kan tilskrives lægemidler, og dermed øges Danmarks konkurrenceevne internationalt.