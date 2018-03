Dagpengereformen bedre end sit rygte

Antallet af danskere, der ikke får job, inden deres dagpenge udløber, rasler ned.

Da dagpengeperioden tilbage i 2010 blev justeret fra fire år til to år, var spådommen fra mange sider ellers det stik modsatte. Det blev ikke en endeløs massakre på ledige, men tværtimod en ændring af dagpengereglerne, som har været medvirkende til at få folk i arbejde.

Mønstret har historisk været, at en del ledige er kommet i job lige inden eller lige efter, at dagpengeperioden udløb. Og så gør det selvsagt en stor forskel, om dagpenge­perioden er på fire år eller på to år. Når udsigten til kontanthjælp melder sig, er der nogle, der begynder med at søge mere intenst eller måske vælger at sige »ja tak« til et job, som de måske ikke havde accepteret tidligere.

Nuvel, det ser ikke ud til, at 3F bryder sig om den vinkel på dagpengespørgsmålet.

I hvert fald skrev Eva Obdrup, forretningsfører for 3Fs a-kasse, for nylig her i disse spalter, at det er intet mindre end værende på kanten af »historieforfalskning«, når vi fra Dansk Erhvervs side melder, at der er en sammenhæng mellem dagpengereformen og øget beskæftigelse.

Det på trods af, at Jossi Steen-Knudsen, økonom i Tænketanken Kraka, netop har sagt til Berlingske Business, at: »Hoved­pointen fra Dansk Erhverv er god nok. Der er belæg for at sige, at afkortning af dagpengene øger beskæftigelsen. Det er den permanente effekt. Men beskæftigelsen stiger aktuelt også på grund af konjunktur­fremgang, hvilket ikke har noget med dagpengeperiodens længde at gøre.«

Verden er altså ikke sort/hvid, som man lidt kan sige, at 3F gør den til i dette tilfælde. Dagpengereformen har været langt bedre end det rygte, som mange har forsøgt at give den. Det er fakta.