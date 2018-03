Brug mobilen og slip for køen

Jeg gætter på, at du flere gange har ladet plastickortet blive i pungen og til gengæld har prøvet at betale med MobilePay eller holdt din mobiltelefon hen til dankortterminalen nede i butikken for at betale for dine varer.

Danskernes foretrukne betalingsmiddel, Dankort, har fået skarp konkurrence fra mobile betalingsløsninger, først og fremmest det populære MobilePay, men også fra det mobile dankort og den nye opkomling ApplePay, fulgt af nye spillere som AliPay og Google Wallet.

For ikke at nævne de kontaktløse kort, som nu sidder på 40 procent af vores betalinger i butikkerne.

De mobile betalingsløsninger har endnu ikke fået deres store gennembrud herhjemme, men det kommer. Det tog os syv år at vænne os til dankortet, og ser vi fem til syv år ud i fremtiden, tror jeg, vi i langt højere grad har taget mobile betalingsløsninger til os.

Researchinstituttet Forrester spår, at det mobile betalingsmarked vil blive næsten tredoblet i Vesteuropa i løbet af de næste fem år. Nets mener, at halvdelen af alle betalinger i Danmark i 2020 vil ske gennem mobiltelefonen.

I de kommende år vil butikskæder, banker og telefonproducenter konstant være drevet af, hvad vi, kunderne, vil have. Og hvad er det så? Frem for alt er det nemme løsninger.

På det mobile betalingsmarked er det de små marginaler, der gør udslaget, som muligheden for at spare et par klik eller et par sekunder i en transaktion. Og vi vælger hurtigt de løsninger fra, som ikke opfylder vores behov.

Se bare på det mobile dankort, som ikke har fået fat i markedet, fordi brugervenligheden haltede i startfasen.

Vinderne på markedet er de aktører, der formår at give os en sømløs brugeroplevelse. Kigger vi længere frem, skal vi se flere eksempler på udbydere, butikker og kæder, der tænker den mobile betalingsteknologi helt ind i deres forretning og bruger den til at skabe en bedre kundeoplevelse, før den mobile teknologi for alvor slår igennem herhjemme.

Hvordan man gør det, er kaffekæden Starbucks et fint eksempel på. Kaffekæden har bygget den mobile betaling ind i en app, der lader kunderne bestille og betale deres kaffe eller mad direkte med mobilen uden at skulle stå i kø for at betale. Appen giver lyd, når bestillingen er klar. Nemt for kunden at bestille og betale, og smart for kaffekæden, der kan bruge kundens data til at sikre en endnu bedre kundeoplevelse. Mobile betalinger udgør allerede nu over 20 procent af det totale antal transaktioner hos Starbucks.

Eller tag Amazon Go, et supermarked helt uden kasser eller køer, som netop er åbnet i Seattle. Her scanner du din Go-app, når du går ind, tager de varer, du vil have, og går igen. Betalingen registreres automatisk i appen, og du slipper for ventetid ved kassen og for at bøvle med kort eller kontanter.

Det er fremtiden, og der er uden tvivl flere eksempler på vej.