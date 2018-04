Borgmester-nej til ny centralisering: »Jeg har brug for kontakten til erhvervslivet«

Når man vil forenkle – eller forsimple – er det ret vigtigt, at man har øje for, hvad formålet er. Regeringens forslag om »en fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremme« indeholder særligt én anbefaling, som giver mig anledning til at overveje, om der er stillet helt skarpt på, hvad formålet med erhvervsfremme egentlig er?

Regeringen foreslår, at vi skal have fem erhvervshuse, som fra centralt hold skal servicere alle virksomheder i hele landet.

Men matcher det virkelig behovet hos erhvervslivet i dag?

Erhvervslivet i Holbæk Kommune er kendetegnet ved, at ca. 80 pct. af virksomhederne har under ti ansatte. Det er altså små virksomheder, ofte enkeltmandsejede, som ikke har kæmpe administrations­afdelinger eller særlige folk ansat til »papir­nusseri«. Det er ejere, som selv er ude på byggepladsen eller står bag disken. Deres ophæng – deres DNA – er lokalt. Ikke regionalt eller nationalt, men solidt forankret i det nordvestsjællandske (og meget ofte allermest inden for kommunens grænser).

Den nye iværksætter har brug for at finde et godt kontorfællesskab eller en revisor eller mentor – men det skal være lokalt.

Håndværksmesteren, som har bøvl med en tilladelse, eller som mangler en lærling, véd med navn og ansigt, hvor hun kan ringe hen for at få råd og vejledning. Behovene er forskellige, men et fælles kendetegn er, at de kredser om lokal forankring og kendskab.

Jeg tror, at rigtig mange af mine borg­mesterkolleger kan genkende det her billede af det lokale erhvervsliv og være enige i, at man oprigtigt kan tvivle på, om vores virksomheder vil bruge den centralistiske enhed?

For vil den centralistiske enhed reelt set have en chance for at have det nødvendige lokalkendskab, hjerteblod for udviklings­potentialet i lokalområdet – eller have råderum og kapacitet til at løbe noget nyt i gang i hver af de 17 sjællandske kommuner?

Erhvervsfremmeindsatsen er den helt unikke platform, hvor vi sammen – erhvervslivet og kommunen – sammen kan skabe synergi, udvikling og lokale løsninger.

Det er her, erhvervslivet engagerer sig i sin kommune. Jeg kan se, at virksomhederne stiller op, når vi har brug for at få hjulpet nogle svage borgere tilbage på arbejds­markedet. De tager også en tørn, når der skal findes praktik- og lærlingepladser – fordi de kan se og ved, at det gør en forskel.

Jeg står sammen med mine kolleger fra kommunalbestyrelsen på mål for erhvervs­livet, og der får vi kaldt en spade for en spade og givet en enkelt rose til hinanden. Der er ansigt på – og håndslag.

Det er derfor min helt klare opfattelse, at det ikke må handle om at centralisere for forenklingens skyld, men det skal handle om, hvordan vi stiller vores erhvervsliv bedst og bidrager til at gøre dem bedre.

Der er absolut god musik i dele af regeringens forslag – men der kommer en uskøn diskant, når det kommer til effekten i det lokale. Man må ikke forsimple i et forsøg på at forenkle. Vend kikkerten, og se én gang til.

Løsningen og forbedringen for erhvervs­livet ligger ikke i centrale, fjerne mastodonter. Centra­lisering på den måde bliver alt for firkantet og uden begrundelse. Jeg har brug for kon­takten til erhvervslivet – og jeg mener oprigtigt, at erhvervslivet har brug for adgangen til os, så vi sammen kan udvikle den kommune, vi har valgt at bo, leve og arbejde i.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk