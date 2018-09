Bondefanget på Mallorca: »Hvis du betaler et gebyr på 50 euro, kan du komme i en hurtig-kø«

Det er lørdag aften. Klokken er 22.30. Maskinen fra København til Sant Joan Airport i Palma de Mallorca er to timer forsinket. Så det er ikke udpræget tålmodighed, der præger det lille rejsefølge på fire personer.

Jeg har bestilt lejebil hjemmefra hos udlejningsfirmaet RecordGo via portalen Rentalcars.com. Det er billigt at leje bil. Jeg har valgt en SUV i mellemklassen, en Ford Kuga eller tilsvarende. Og så har jeg tilvalgt forsikringen »fuld beskyttelse«. Pris for forsikringen alene er 385,08 kr.

Jeg ved godt, at jeg sandsynligvis er helt eller delvist dækket ind af mange af mine andre forsikringer, men jeg orker ikke bøvlet med forsikringssnakken med det lokale biludlejningsfirma og har derfor valgt at betale for forsikringen »fuld beskyttelse«.

Gebyr for at stå i kø

Jeg skynder mig hen til RecordGo-skranken i lufthavnsbygningen kun for at opdage, at der her er et virvar af rejsende. Jeg trækker et nummer. »Du er nummer 111 i køen,« står der. Jeg går lidt omkring mig selv, stamper i jorden, snerrer lidt ad mine rejsefæller og ser så, at man kan trække et andet nummer.

»Hvis du betaler et gebyr på 50 euro, kan du komme i en hurtig-kø,« står der. Jeg trækker et nummer, accepterer at ville betale 50 euro ekstra og bliver oplyst om, at der er 12 kunder i køen foran mig.

Jeg kan hurtigt konstatere, at hurtig-køen bliver betjent oftere end de andre i langsom-køen. Det tror pokker – der er penge i skidtet. En kvinde med et spædbarn på armen har ventet i mere end tre timer. Efter halvanden times venten er det min tur.

Jeg viser RecordGo-medarbejderen min booking, mit pas og sygesikringskort, og ja, accepterer det ekstra gebyr på 50 euro. Den trætte RecordGo-medarbejder spørger, om jeg skal have »Total comfort local cover«-forsikringen til 89,76 euro. Nej, siger jeg, som du kan se på bookingen har jeg valgt »fuld beskyttelse« hjemmefra.

Men nej, det er ikke nok. Enten skal jeg betale 89,76 euro til denne lokalforsikring eller deponere 1.400 euro – det er mere end 10.000 kroner, hvis der måtte komme skader, lyder den ynkelige forklaring fra skranken. Og så skal jeg i øvrigt deponere 81 euro som garanti for, at jeg har fyldt tanken op ved aflevering.

Normalt betragter jeg mig som et fredsommeligt menneske. Jeg ved ikke, om jeg den sene nattetime havde fråde om munden på det tidspunkt, men jeg må da indrømme, at jeg et splitsekund tænkte på, om jeg bare skulle gå amok. Ganske enkelt gå amok.

Fornuften vandt. Jeg skrev under på snart det ene, snart det andet. Nu skulle vi bare videre. Det var for længst blevet kulsort midnat i Palma.

Vi fik – som aftalt – en lille SUV, en Nissan Qashqai. Den fungerede upåklageligt de fire dage på Mallorca, og da vi afleverede den, var det med fyldt tank og uden problemer. Efterfølgende blev deponeringen for en fyldt benzintank refunderet.

Bondefangeri

Nu skal man passe på med at beskylde et firma for fup og fiduser, så det gør jeg ikke. Men jeg må indrømme, at jeg føler mig snøret godt og grundigt. Bondefangeri, vil jeg kalde det.

Utroligt, at et biludlejningsfirma som RecordGo i Spanien kan overleve med så elendige kundeoplevelser. Det er bondefangeri først at lokke kunder hen til salgslugen og så kræve et gebyr på 50 euro for at blive betjent.

Jeg har hørt mange historier om uhyrlige oplevelser med biludlejningsfirmaer, men dog aldrig oplevet på sådan næsten mafiosoagtig måde at blive presset til at betale ekstra gebyr på 50 euro for allernådigst at få lov til at komme til skranken og få den bil udleveret, som man har betalt for.

Hjemme igen på dansk jord tog jeg kontakt til Rentalcars.com og klagede over den meget dårlige oplevelse med RecordGo på Mallorca. Og ret skal være ret. Samme dag kvitterede Rentalcars.com, beklagede forløbet og refunderede mig de 385,08 kr. for »fuld beskyttelse«, som jeg havde betalt ved bookingen. De 50 euro var dog ikke deres bord.

Jeg betragter mig som en gennemsnitlig billejer. Jeg går ikke nødvendigvis efter den billigste lejebil – faktisk vil jeg godt betale et par hundrede kroner ekstra, hvis jeg er sikker på, at jeg ikke ender i dette elendige lejebilskaos.

Næste gang vil jeg se mig bedre for. Sikkert er det, at jeg vil gå i en stor bue uden om RecordGo.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator