Arbejdsgivernes nødråb er hykleri

Arbejdsgiverne skriger på udenlandsk arbejdskraft inden for bl.a. IT-området. Men er de villige til at betale den rette løn? Foto: Iris

I de seneste uger har vi igen og igen oplevet et kor af pibende direktører, repræsentanter fra arbejdsgiver­organisationer og endda en minister. De piber over det, som nogle af dem kalder »rigide regler«, når man skal ansætte udenlandsk arbejdskraft og efterlyser ny, mindre restriktiv lovgivning. De taler om unødige hindringer.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har ifølge Finans bebudet en ny strategi for international rekruttering, som skal lette adgangen til det danske arbejdsmarked, så Danmark ikke risikerer arbejdskraftmangel.

Og torsdag trak det igen overskrifter i Berlingske. Nu med afsæt i, at den kuldsejlede skattepakke kræver nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Jeg forstår ikke klynkeriet.

Når jeg tillader mig at skrive lidt ned­ladende, at de piber og klynker – så er det, fordi jeg ser muligheder og ikke de forhindringer, som de råber op om. Vi har i Danmark klare og åbne regler for ansættelse af eksperter og specialister – også selv om de kommer fra lande uden for EU. Det er er der ganske glimrende og let forståelige ordninger, der tager højde for.

Arbejdsgiverne skal hverken bede om lov eller begrunde eller godt­gøre, at det ikke er muligt at finde en dansk kandidat til jobbet. De skal blot betale den pågældende minimum en løn på 417.800 kr. årligt. Der er end ikke et loft over, hvor mange man må ansætte – man skal såmænd blot overholde løn- og ansættelsesforhold, så det afspejler danske arbejdsforhold.

Og for specialister – ofte er det på IT-området – er 34.000 kr. om måneden eller de 417.800 om året, som beløbsordningen kræver, altså ikke en høj løn. Ikke få IT-specialister i Danmark får 50.000 kr. og mere på lønkontoen hver måned.

Arbejdsgiverne pakker deres nødråb ind i påstande om arbejdskraftmangel og risiko for, at vi mister omsætning i Danmark. I virkeligheden skal piberiet oversættes til et ønske om at få eksperter og specialister til uhyre lave lønninger. De ønsker ikke, at nogen blander sig i, på hvilke vilkår de ansætter.

Kære arbejdsgivere. Hvis I virkelig mangler den specialiserede arbejdskraft, hvorfor skulle lavere løn så tiltrække flere og mere kvalificerede til de ledige job?

Det er da den omvendte logik. Handler det så netop ikke om at tilbyde ordentlige arbejdsvilkår for at lokke de dygtigste til?

Det er o.k. at klynke og pibe, men så vær dog ærlig om, hvorfor I piber.