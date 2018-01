Topchef for stort amerikansk selskab er årets danske bestyrelseskvinde

Årets bestyrelseskvinde er 49-årige Marianne Kirkegaard. Hun har i de seneste mange år gjort karriere uden for Danmarks grænser – seneste som administrerende direktør for CSM Bakery Solution i USA. I USA er Marianne Kirkegaard vurderet til at være blandt de 30 mest indflydelsesrige kvinder i amerikansk erhvervsliv.

Marianne Kirkegaard varetager i dag to bestyrelsesposter dels hos Dansk Supermarkeds bestyrelse og i svenske AAK, der er en af verdens førende producenter af vegetabilske olier. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen hos slagterivirksomheden Tican og softwarevirksomheden Target.

Thomas Thune Andersen, der er formand for den syv personer store jury bag Women´ Board Award, siger om Marianne Kirkegaard:

»Mariannes karriereforløb viser, at en bestyrelseskarriere kan styrkes af, at man også tør vælge et jobliv til uden for Danmarks grænser. Det spring er der stadig ikke så mange kvinder, der tager. Så hun er ikke kun fagligt, men også med sit personlige valg en stærk rollemodel.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta om Women’s Board Award Women’s Board Award afvikles i et samarbejde mellem den norske organisation Styreinformasjon samt de danske hovedpartnere: AIG, Alumni, Deloitte og Lederne. Women’s Board Award blev første gang uddelt i Danmark i 2014. Prisen bliver også uddelt i Finland, Norge og Sverige. Vinderen modtager et stipendium til INSEAD. I juryen sidder Thomas Thune Andersen (formand for juryen), bestyrelsesformand Ørsted, m.fl. Lene Skole, CEO, Lundbeckfonden, Sanna Suvanto-Harsaae, bestyrelsesformand Altia, Footway, Sunset Boulevard, m.fl., Vagn Sørensen, bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand, Pernille Erenbjerg, CEO, TDC og Gunnar Eckbo, Bestyrelsesanalytiker, Styreinformasjon. Læs mere på www.womensboardaward.dk

I begrundelsen fremhæver juryen bag Womens Board Award bl.a., at Marianne Kirkegaard har »en omfattende erfaring indenfor supply chain, distributionskanaler, mærkevarer og branding, hvor har hun opbygget en komplet strategisk og kommerciel værktøjskasse indenfor generel ledelse.«

Juryen fremhæver desuden, at Marianne Kierkegaard i bestyrelseslokalet er kendt for sine evner til at sætte sin ledelseserfaring i spil.

»Hun har ry for at være en professionel, fokuseret og aktiv sparringspartner, der stiller de væsentlige spørgsmål på en sådan måde, at ledelsen føler sig konstruktivt udfordret og hjulpet i processen mod at komme frem til løsninger.«

»I formandsrollen vil årets vinder med garanti drage fordel af sine egne erfaringer som topchef og i kombination med sin brede og dybe faglige indsigt og – ikke mindst – sit vindende væsen,« hedder det videre i juryens begrundelse.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog 49-årige Marianne Kirkegaard er opvokset i Herning. Hun ville oprindelig være journalist, men hun lod sig overbevise af sin far om, at det skadede ikke at få sig en økonomisk uddannelse. Hun blev cand.merc. i 1993 og derefter management trainee hos Unilever. Her kom hun til at bestride en række lederposter dog var hun undervejs forbi både Coca-Cola og Carlsberg inden hun blev direktør for Frisko-Is i 2004. Sideløbende med direktørjobbet tog hun en executive MBA SIMI/IMD. Derefter blev Marianne Kirkegaard udstationeret i Prag i Tjekkiet, hvor hun var general manager for Unilever Ice Cream og siden senior vice president for Unilever Central Europa i Budapest i Ungarn. Hun begyndte i CSM Bakery Solutions i 2011, hvor hun har haft forskellige ledende roller inden for marketing og salg, senest som Chief Commercial Officer, hvor hun har stået i spidsen for globalisering og digitalisering af virksomhedens salgs- og marketingaktiviteter. Siden 2016 har Marianne Kirkegaard været CEO for CSM Bakery Solutions i Atlanta. Fra Atlanta leder hun 8.500 ansatte, 34 fabrikker, 26 distributionscentre og fire innovationsenheder, som skal sikre bageriprodukter til 45.000 kunder i 100 lande. Marianne Kirkegaard sidder i bestyrelsen i Dansk Supermarked og i dansk-svenske AAK (tidligere Aarhus Oliefabrik), der er en af verdens førende producenter af vegetabilske olier. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen hos slagterivirksomheden Tican og softwarevirksomheden Target. Marianne Kirkegaard er gift med Lars Hedegaard Knudsen. Parret har børnene Alberte, der studerer psykologi i London og sønnen, Max, der går på High School i Atlanta. I 2016 blev Marianne Kirkegaard optaget på Insigth Success´ anerkendte liste over de 30 mest indflydelsesrige kvinder i amerikansk erhvervsliv.

Formålet med prisen Women’s Board Award er at synliggøre den pulje af kvinder, der er på vej til topposter i bestyrelserne om nogle år. Bag udvælgelsen ligger et omfattende analysearbejde for at identificere et antal danske kvinder, der har kompetencer og kvalifikationer til at påtage sig bestyrelsesposter i større virksomheder.

Tidligere prismodtagere er Eva Berneke, CEO, KMD, Merete Eldrup, CEO, TV2, Lene Skole, CEO, Lundbeckfonden og Pernille Erenbjerg, CEO, TDC A/S