TDC-ejers første kvindelige topchef blev vrangvilligt et forbillede

Shemara Wikramanayake med Nicholas Moore, som hun afløser som topchef for australske Macquarie Group fra udgangen af november. Billedet er taget forud for den årlige generalforsamling i Sydney, Australien, 26. juli 2018. »Det er vigtigt at overbevise unge piger om, at det her er en cool karriere, og intet gør en mand bedre egnet til den end en kvinde,« sagde hun ved lejligheden om at arbejde i en mandsdomineret sektor.

Foto: Macquarie via Reuters / Ritzau Scanpix