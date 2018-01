Svag stigning i andel af kvindelige ledere

Tempoet er mere end adstadigt, men det går trods alt fremad med andelen af kvindelige leder i Danmark, viser nye tal fra organisationen Lederne.

Ved udgangen af 2017 var andelen af kvinder blandt Ledernes medlemmer på 29,89 procent. Til sammenligning var kvindeandelen ultimo 2016 på 29,53 procent og ultimo 2015 på 29,07 procent.

Knap 37 procent af organisationen nye medlemmer i det forgangne år var kvinder. Især de unge kvinder op til 29 år er stærkt repræsenteret i denne gruppe.

I løbet af de seneste 35 år er andelen af kvinder blandt Ledernes medlemmer firedoblet. I 1983 var 7,6 procent af medlemmerne kvinder.

Viceadministrerende direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris siger hun til nyhedsbrevet Lederne:

”Det er absolut positivt, at næsten 37 procent af de nye medlemmer i 2017 er kvinder, og jeg noterer mig også, at kvindeandelen i forhold til det samlede medlemstal stille og roligt stiger. Men tallene viser med al tydelighed, at der er plads til forbedring, og i den forbindelse har vi en helt særlig udfordring med at få gjort kvinderne opmærksom på, at toplederjobbet ikke er forbeholdt mændene. Blandt topledere er der stadig fem mænd for hver kvinde, og når vi i undersøgelser spørger mellemlederne til deres topchefambitioner, er mændene i overtal.”

Samtidig slår hun et slag for den frihed og de muligheder et job på et højere ledelsesniveau giver, der ligger nemlig også en fleksibilitet i selv at kunne styre sin tid, betoner hun.

”Et toplederjob er krævende og indbefatter rigtig mange arbejdstimer, og i medierne bliver der ofte gjort rigtig meget ud af toplederes arbejdsuger på 80 timer. Men det er værd at huske, at topchefjobbet også medfører en stor grad af frihed og en helt unik mulighed for at være med til at skabe, forandre og udvikle” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.