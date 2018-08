Hun er Zaras stilikon – og en dag arver hun det hele

Marta Ortega (t.h.), der er arving til Zara-kæden, ses her i juli 2016 med sin far, Amancio Ortega, der startede Zara-kæden og er blandt verdens rigeste. Han har tidligere antydet, at hun måske en dag overtager virksomheden. »Hvem ved, hvad fremtiden byder på? Jeg vil ikke have, at aviserne taler om hende. Jeg ønsker bare, at pressen lader hende være i fred, så hun kan lære og arbejde, og så må vi se, hvad hun kan,« sagde han i 2008.

Foto: Cabalar