Her er Wall Streets finansielle feminist: »Invester som kvinde. Fordi penge er magt«

Sallie Krawcheck, der leder det kvindefokuserede investeringsfirma Ellevate, begyndte først efter en lang topkarriere på Wall Street at reflektere over kvinders forhold i finanssektoren. »Jeg tænkte aldrig synderligt over den utrolige ulighed mellem kønnene, før finanskrisen ramte i 2008. Da indså jeg, at Wall Street slet ikke var et meritokrati. Det var et mantokrati,« udtalte hun for nylig til bladet Management Today. Her ses hun til et arrangement på børsen i New York i januar 2018.

Foto: Jewel SAMAD / AFP / Ritzau Scanpix