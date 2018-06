Striden om den defekte pizzaovn i haven

Kære brevkasse

Min ægtefælle og jeg har netop solgt vores bolig. Nu har den nye ejer henvendt sig og bedt os erstatte skorstenen på en pizzaovn i haven.

Vi fik pizzaovnen muret op i forbindelse med, at vi etablerede et mindre ”udekøkken” på en overdækket terrasse for år tilbage. På daværende tidspunkt forhørte vi os ved forhandleren og en skorstensfejer om valg af skorsten m.m. Stålskorstenen blev dog aldrig godkendt, da vi ikke fik indtrykket hos skorstensfejerne om, at det var et krav, men at det var helt fint at gøre, som vi gjorde. Nu har den nuværende ejer haft kontakt til en skorstensfejer, som ikke mener, den kan godkendes, og han har henvendt sig til os med krav om, at vi betaler for at bringe den i en stand, hvor den kan.

Den overdækkede terrasse er ikke en del af bygningerne i BBR-meddelelsen, og den er ikke nævnt i tilstandsrapporten.

Kan det være korrekt, at vi er ansvarlige for at bringe pizzaovnen i en stand, hvor den kan godkendes, når den ikke er en væsentlig del af huset og ingen funktionsmæssig betydning har for det. Det var jo bare et hyggeligt islæt i haven.

Med venlig hilsen

IL

Jeg forstår det sådan at I har solgt huset og i den forbindelse aftalt, at sælger fraskriver sig ansvaret for mangler ved bygningerne.

Huseftersynsordningen er til for at beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse. Sælger har ansvar for husets tilstand i ti år efter salget, men med en tilstandsrapport, en eltjekrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, kan sælger blive fritaget for dette ansvar for mangler ved bygningerne. Sælger hæfter stadig for mangler vedrørende selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for.

Sælger hæfter også for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

Men - du vil som sælger i visse tilfælde alligevel have kunne have et ansvar overfor køber. Det gælder f.eks.:

skader opstået efter tilstandsrapporten er udarbejdet eller fornyet

forhold, der strider mod servitutter eller offentligretlige forskrifter

forhold, hvor du som sælger har afgivet garanti,

hvis du som sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt,

hvis du som sælger har opført bygningen med salg for øje.

I disse tilfælde kan køber som udgangspunkt kræve erstatning eller afslag i købesummen.

Du forklarer, at I har været i god tro og altså ikke har skjult noget for køber. Jeg kan ikke ud fra din mail afgøre, om pizzaovnen er i strid med lovkrav, men hvis det ikke er tilfældet - og hvis en dommer er enig i, at du har været i god tro - så vil forholdet formentlig falde under bagatelgrænsen og ikke udløse pligt til at betale køber et prisafslag. Når en ejendom er gennemgået af en bygningssagkyndig, skal der meget til, før en privat sælgers adfærd bliver karakteriseret som groft uagtsom eller svigagtig. Er forholdet ulovligt, har køber krav på erstatning, med mindre det forholder sig sådan, at køber i virkelighden har accepteret forholdet i forbindelse med købet.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H)

Forum Advokater