Skal jeg lade min stedfar sidde i uskiftet bo?

Kære brevkasse

Spørgsmålet er vel i sin enkelhed, om jeg skal skrive under på, at min stedfar efter min mors død må sidde i uskiftet bo, eller om der er grund til overvejelser? Vores mor gik bort i maj. Hun var skilt fra vores biologiske far og gift med Gunnar i 2005. Af testamentet fremgår, at de dengang havde en ægtepagt og testamente, som nu begge er tilsidesat ifht. et nyt testamente, der blev skrevet og tinglyst i 2016, hvor mor fik sin diagnose Alzheimers.

Vores mor har tre børn. Gunnar har også tre børn. Gunnar flyttede ind hos min mor. Jeg vil tro, at formuen består af friværdi og lidt aktier, nok 10-12 mio. kr. vil jeg tro. Mor har for flere år siden ladet skinne igennem, at der vil være et par millioner til os hver, hvis de skulle gå bort.

Nu har Gunnar bedt mig skrive under på, at han må sidde i uskiftet bo. Jeg ønsker kun det naturlige, at Gunnar bliver i huset – som er mit barndomshjem. Jeg har bedt Gunnar om indblik i testamentet, og jeg har set det. Vi seks børn skal arve lige meget, når Gunnar dør. Det er vel meget fair, og jeg tror, at det var mors vilje.

Jeg har stor tiltro til Gunnar, men jeg har også observeret, at han i samråd med sin datter har fået skiftet navn på skødet for et par måneder siden. Årsagen var, at der så kunne opnås større boligstøtte, når mor var på plejehjem. Det havde jeg det svært ved, men har aldrig problematiseret det. Fælleseje er vel fælleseje, så det handler kun om mine følelser. Jeg kan ikke tro, at et opdigtet skrækscenarie vil indtræffe. Gunnar er i bund og grund god nok, men omvendt vil jeg heller ikke være naiv.

Med venlig hilsen

K.P.



Gunnar kan kun sidde i uskiftet bo, hvis du og dine søskende tillader det. Den, der sidder i uskiftet bo, råder som udgangspunkt frit over hele formuen. Gunnar kan f.eks. sælge fast ejendom uden at skulle spørge arvingerne til råds herom - endsige indhente disses tilladelse. Gunnar er også i sin gode ret til at anvende formuen til almindeligt forbrug, selv om formuen dermed langsomt bliver mindre og mindre. Det er nok også det, din mor har ønsket.

Gunnar må ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo - uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning samt ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue.

I praksis ses ofte, at gaver gives til et eller flere børn. Her kan teoretisk være en risiko for, at Gunnar i det skjulte begunstiger egne børn, når jeg skal kommentere det ud fra worst case-scenario og erfaring fra praksis. Jeg læser godt, at du har fuld tillid til Gunnar, hvilket jo er dejligt.

Hvis der foreligger misbrug, kan dette få følgende konsekvenser:

1. For det første kan arvingerne kræve det uskiftede bo skiftet, hvis længstlevende ved misbrug i væsentlig grad har formindsket boet eller fremkaldt nærliggende fare herfor.

2. For det andet kan arvingerne på skiftet rejse vederlagskrav, hvis misbruget har ført til en væsentlig formindskelse af det uskiftede bo. Dette indebærer, at arvingerne på skiftet i videst muligt omfang skal stilles, som om misbruget ikke havde fundet sted.

3. For det tredje kan arvingerne i forbindelse med skiftet i visse tilfælde kræve omstødelse af gaver, som står i misforhold til boets formue, hvis gavemodtageren vidste eller burde vide, at giveren sad i uskiftet bo, og at gaven stod i misforhold til boets formue. Sag til gavens omstødelse kan dog kun anlægges, såfremt boet skiftes eller den arving, som vil anlægge sagen, har indgivet anmodning om skifte. Sagen skal anlægges inden et år efter, at arvingen er blevet vidende om gaven, og inden fem år efter gavens fuldbyrdelse.

Der er i tidens løb blevet ført en lang række sager vedrørende disse bestemmelser. Det afhænger altid af en konkret vurdering, om der foreligger misbrug af rådigheden, og om gaven står i misforhold til boets formue. Generelt er det min erfaring, at den længstlevende har en relativt vidtgående dispositionsfrihed, og at der derfor skal meget til, før der statueres misbrug. Sagerne giver ofte stor skuffelse og strid i familierne.

Når der er fælleseje (i dag kaldet delingsformue), og når begge har positive bodele, så betyder det ikke noget for deling ved skilsmisse og død, at huset er overført i den andens navn, så det skal du ikke være bekymret for.

En god måde at tackle det på kunne være at tage en snak med Gunnar, dine søskende og Gunnars børn og mærke, om I er på samme linje. Der skal være orden i tingene, og Gunnar skal kunne leve videre uden økonomisk utryghed, men han skal vise respekt over for din mors og hans ønske om, at I seks børn til sin tid skal dele lige. I det virkelige liv ses det indimellem, at længstlevende – nogle gange med inspiration fra egne børn – glemmer det, der var enighed om. Det er nok klogt at italesætte det.

Hvis Gunnar skal sidde i uskiftet bo, så skal du være omhyggelig med at få kopi af den formueopgørelse, han indgiver til skifteretten, og det er vigtigt, at den er korrekt. Den kan senere tjene som bevis på, hvad der er sket siden din mors død.

Det er vigtigt, at Gunnar (og at I og hans børn) forstår, at han ikke frit kan handle i strid med det, der er aftalt i det fælles testamente, og at han skal forvalte midlerne ordentligt. Det kan være en vanskelig opgave at forklare, uden der går skår i den gensidige tillid, men det er ærgerligt, hvis han i god tro råder over formuen til fordel for egne børn. Jeg har desværre oplevet det i praksis, så jeg anbefaler omhyggelighed og klar – men venlig – kommunikation om det.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

