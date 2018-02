Kan min bonussøn arve i stedet for min egen datter?

?

Min datter har valgt at droppe kontakten til mig, og jeg har derfor ikke talt med hende i snart ti år.

Jeg har siden skilsmissen fra hendes far været i et længere forhold. Jeg har fået et fantastisk forhold til min nye kærestes søn – men min kæreste døde desværre sidste år.

Vi boede sammen i min nuværende bolig, som jeg står som eneejer af. Derfor indeholder mit hjem rigtigt mange ting, som har en enorm affektionsværdi for min bonussøn, da det er hans arvestykker. Hvis jeg går hen og dør, er vi bange for, at min datter arver alt i huset.

Er det muligt at afskrive min datter fuldstændigt fra arven og gøre min bonussøn til enearving?

Med venlig hilsen P.

Du kan gøre din datter arveløs, hvis du intet ejer – men det er jo ikke vejen frem. Hun kan fraskrive sig retten til arv. Det har jeg ofte medvirket til. Nogle gange sker det mod vederlag, og i andre tilfælde har der været enighed om, at arv ikke var ønsket.

Hvis det ikke er muligt, kan du ved testamente bestemme, at din datter kun skal arve tvangsarven.

Du kan også ved testamente bestemme, at din datter skal have sin tvangsarv udbetalt kontant og dermed ikke have ret til at udvælge indbo med videre.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk