Kan man frasige sig gæld?

Kære brevkasse

Jeg har netop mistet min ægtefælle og står nu i en ukendt situation. Min ægtefælle var gået konkurs med et firma. Vi havde ikke fællesøkonomi. Jeg ejer et sommerhus og bil, som er erhvervet for arv efter mine forældre. Kan det nu ryge med i dødsboet efter min mand? Kan jeg som ægtefælle frasige mig arv og gæld?

Med venlig hilsen

M.S.D.

Jeg forstår, at din ægtefælle har haft en negativ formue. Du har en positiv formue.

Du skriver »vi havde ikke fællesøkonomi«. Hvis det betyder, at I havde særeje og ikke fælleseje (i dag kaldet delingsformue), så er der ingen ko på isen. Hvis »fællesøkonomi« betyder, at I bare har haft hver jeres konti m.v., men at I ikke har lavet særeje, så har I delingsformue. Den formueordning følger automatisk med ægteskabet – med mindre I opretter en ægtepagt, hvor I vedtager en særejeordning. Eneste undtagelse er, hvis tredjemand har bestemt, at f.eks. en arv eller en gave skal være særeje.

Hvis I ikke har særeje, er du i problemer. Halvdelen af det, du netto ejer, tilhører din mands kreditorer. Har dine forældre har bestemt, at arven eller en gave er dit særeje, så kan du måske undgå at dele med kreditorerne. Det kommer an på den valgte særejeform. Her er forskellige muligheder, som pladsen ikke tillader mig at opregne.

Du kan ikke frasige dig din forpligtelse. Har I delingsformue, mister du halvdelen af din nettoformue. Det er et problem, at langt fra alle ægtefæller kender hinandens økonomi. Den ene ægtefælle kan godt være insolvent, uden den anden er klar over det. Ikke alle forstår, hvad »fælleseje« (delingsformue) er, og jeg har som bobestyrer desværre ofte måttet overbringe denne kedelige besked til længstlevende: du har mistet din ægtefælle. Nu mister du desværre også halvdelen af din formue. Overvej altid den bedste formueordning – både når du gifter dig, og som tiden går.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

