Hvor meget må en grundejerforening bestemme?

Der kan blive grundlag for diskussioner over nabohækken efter denne uges brevkasse.

Kære brevkasse

Jeg bor i en ejerlejlighed i et boligkompleks, hvortil også hører en grundejerforening. Med årene er der kommet flere og flere restriktioner fra denne, senest er det i grundejerforeningen blevet besluttet at klippe alle hække i en bestemt tykkelse. Jeg er indforstået med, at alle hække klippes på ydersiden for at opnå et ensartet udtryk, men kan de diktere mig, at jeg skal lade hækken klippe også på indersiden, så den bliver mere gennemsigtig, end jeg bryder mig om? Er jeg nødt til at give adgang til min private have, for at de kan klippe hækken på indersiden?

Tilsvarende er det blevet besluttet, at de nederste boliger skal holde fri adgang til deres have, for at de øverste kan få pudset vinduerne året rundt. Det har fået mig til at spekulere på, hvor meget en grundejerforening egentlig kan bestemme? Hvor går grænsen for, hvad flertallet til generalforsamlingen kan beslutte? Hvornår begrænses grundejerforeningen af andre – højerestående – love og regler, som eksempelvis ejendomsretten?

Med venlig hilsen

EWP



Grænsen skal du finde i vedtægterne, lovgivningen og retspraksis. Der er grænser for, hvad et flertal kan bestemme, og retspraksis er ret kontant, når det gælder foreninger med pligtmæssigt medlemskab som i dit tilfælde.

Hvis vedtægterne indeholder en lovligt vedtaget hjemmel, så danner de rammen. Hvis der for eksempel ikke er vedtægtshjemmel (eller hjemmel i en servitut eller på anden måde), så kan et kvalificeret flertal efter min mening ikke bestemme, hvad der skal på dine enemærker. Giver du ikke adgang, så skal du blot selv klippe hækken, men uden hjemmel kan tykkelsen næppe defineres af et flertal. Jeg skriver »næppe«, fordi jura ikke er en eksakt videnskab, og det er ikke muligt at give et helt skråsikkert svar på alle områder.

Jeg håber, du kan bruge svaret, og som bonus vil jeg tilføje: Husk, at dialog fremmer forståelsen. Tag en snak med bestyrelsen og medlemmerne imellem – I skal jo gerne holde fast i et godt miljø, og det er noget, I skaber i fællesskab. Her er dialog og lyst til at lytte og forstå vigtigere redskaber end juraen.

Med venlig hilsen

Allan Ohms

Advokat (H)

Forum Advokater