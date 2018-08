Har vi tabt i kælderrumslotteriet?

?

Kære brevkasse

For tre år siden købte vi en ejerlejlighed i et større byggeri. Ifølge salgsmaterialet hørte der et kælderrum til. Da vi skulle overtage lejligheden, have nøgler osv., var det vores søn, der klarede det, og derfor var det også ham, der fik udpeget kælderrummet, der lå under en anden opgang.

Vi har ikke haft brug for at opmagasinere noget før nu, men da jeg gennemgik den pågældende kældergang, var der ikke nogen dør med vores lejlighedsbetegnelse på. Sønnen kan huske cirka, hvor den lå, men ikke udpege døren præcist. Vi henvendte os til ejerforeningen, der erkender, at der vist er et kælderrum for lidt i forhold til antallet af lejligheder. Nogen må altså have »overtaget« vores rum.

Hvad kan vi gøre? Når vi skal sælge, vil lejligheden jo være mindre værd uden kælder. Kan vi anmode ejerforeningen om at inddrage et rum, der nu bruges til andet formål, til kælderrum, så vi kan få et? Eller har vi bare tabt i lotteriet? Det skal tilføjes, at ejendomsmægleren ikke længere er ansat i den kæde, vi handlede med, og den tidligere ejer kan ikke kontaktes.

Med venlig hilsen

T.W.

Jeg forstår dig sådan, at der faktisk blev givet et kælderrum til jer, men det er så åbenbart givet videre til andre. Hvis du kan bevise, at I har haft et kælderrum, og at ejerforeningen har givet det videre til en anden, så kan der være et krav. Det bliver dog næppe let.

Sælger har, som jeg forstår, solgt det med kælderrum, og der er leveret et kælderrum, så sælger kan næppe klandres for noget. Det samme gælder ejendomsmægleren, der alene er sælgers rådgiver. Du fortæller ikke, om du fik advokatrådgivning ved købet. Hvis du har fået det, så er det en del af advokatens arbejde at holde tjek på, at du først betaler, når du har fået det, du har krav på, herunder et kælderrum. Men det har du jo også fået – det er desværre bare »forsvundet«.

Der er ingen let løsning på dit dilemma. Måske kan du få ejerforeningens hjælp til at finde frem til, hvem der kan have fået det nævnte lokale. Måske kan en gennemgang af ejerlejlighedskort give en forklaring.

Jeg er klar over, at mit svar ikke hjælper dig. Jeg har alligevel valgt at bringe det, fordi det er et godt eksempel på, hvad der kan ske, når der ikke er fuld opmærksomhed omkring et ejendomskøb. Det er en ærgerlig situation, som kunne være undgået, hvis det købte lige var tjekket af. Jeg forstår godt, at omstændighederne sikkert har forhindret det, men prisen er så, at kælderrummet mangler, og det vil muligvis påvirke ejerlejlighedens markedsværdi.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk