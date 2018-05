Hænger vi på en stor og gammel el-regning?

?

Kære brevkasse

Vi har fra vores elselskab OK pludselig fået en regning lydende på 14.890,33 kroner. De påstår, at vi ikke har betalt el siden 1/6 2015. Men de erkender dog, at det er deres fejl – de havde glemt os! Vi kan se, at der aconto er betalt 2.236,88 kroner, så de har da husket os ind imellem!

Vores regninger bliver betalt via bankens betalingsservice, og vi har ikke været opmærksom på, at der blev betalt for lidt, men har sendt el-aflæsning ind til selskabet, som vi altid har gjort. Det skal tilføjes, at vi skiftede til OK-el i 2015 og blev lovet, at de ordnede alt angående skiftet.

Vi er pensionister, og for os er det en vild regning, som vi skal betale i løbet af 14 dage.

Spørgsmålet til jer er: Er det os, der hænger på den fejl, som vi mener, elselskabet har lavet?

Med venlig hilsen

B

!

Det er ikke rart at blive overrasket med krav om merbetaling for en ydelse, man troede, man havde modtaget og betalt for i god tro.

Imidlertid er det således, at der for et sådant krav gælder en treårig forældelse. Det betyder, at jeres elselskab kan kræve betaling for den aftagne ydelse tre år tilbage regnet fra det tidspunkt, hvor kravet frem­sættes over for jer.

Det betyder, at I skal betale den regning, som efter dit spørgsmål går tilbage til 1. juni 2015 – formentlig med fradrag af jeres aconto betalinger.

Dette gælder også, selv om I har skiftet el-selskab og var overbeviste om, at det nye selskab klarede overflytningen uden problemer for jer. I burde måske have undret jer over, at I ikke modtog en årlig opgørelse, der viste, om jeres aconto betalinger dækkede jeres forbrug.

Alle kan forstå, hvis I ikke er stand til som pensionister at betale hele kravet inden for 14 dage – også elselskabet. Derfor vil jeg anbefale at tale med el­selskabet om en rimelig afdragsordning.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann advokat (H) Forumadvokater