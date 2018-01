Vi har aldrig afdraget så meget på realkreditlån som nu

Det er gode tider for boligejerne, der ikke kun har glæde af stigende boligpriser, men også af lave renter.

De lave renter gør det nemlig muligt at afdrage mere på realkreditlån, og det har stadigt flere danskere benyttet sig af.

En opgørelse fra Nationalbanken viser, at der i 2017 blev betalt 32,4 milliarder kroner i afdrag på realkreditlån.

Det er den højeste total nogensinde og svarer til, at der er afdraget 23.100 kroner per lånt million.

Det skyldes som udgangspunkt, at mængden af realkreditlån er steget.

Men samtidig viser andre tal også, at bevægelsen væk fra afdragsfri lån er fortsat med uformindsket kraft.

Hen over det seneste år er andelen af lån med afdrag steget fra 50 til 52 procent.

Og tendensen kommer til at fortsætte, vurderer Jeppe Borre, der er chefanalytiker hos Totalkredit.

»Renteniveauet er lavt, og mulighederne for rentesikring såvel som lån med afdrag er attraktive.«

»Herudover er nye og begrænsede lånemuligheder for variabel rente og afdragsfrihed trådt i kraft fra årsskiftet, hvis man har gældsfaktor over 4 og høj belåningsgrad,« skriver han i en kommentar.

Nationalbankens opgørelse viser også, at realkreditselskaberne tager sig godt betalt for at formidle realkreditlån til danskerne.

I alt blev der betalt bidrag for 12,9 milliarder kroner på realkreditlån sidste år.

Det skal ses i sammenhæng med, at de samlede renteudgifter udgjorde 20,1 milliarder.

På trods af de stigende bidragssatser er den gennemsnitlige pris for at låne en million kroner de seneste tre år faldet fra godt 2500 kroner til lidt over 2000 kroner.