Til salg: Her er Danmarks dyreste lejlighed

Kneb du dig lige i armen og skænkede din gamle matematiklærer en tanke, inden du alligevel talte nullerne igen og visualiserede punktummerne efter hvert tredje ciffer - bare for at være helt sikker?

Den er god nok. Fredag blev en knap 300 kvadratmeter stor lejlighed midt i København udbudt til salg med en så flot pris på salgsopstillingen, at den kan kalde sig landets for øjeblikket dyreste udbudte ejerlejlighed. Det skriver Boliga.

28,5 millioner kroner er nemlig lige præcis, hvad der skal betales, hvis du vil rykke ind i de seks værelser, der ligger på det eksklusive Krøyers Plads på Christianshavn lige overfor Nyhavn.

Ejendommen stod færdigbygget i 2017, og ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmæglerfirmaet Claus Borg og Partner er der her tale om den »største og måske allerbedst beliggende med en enestående, uhindret udsigt over Københavns Havn«.

»Vi har solgt flere andre lejligheder i prisklassen 15-20 millioner i byggeriet her, og det er særligt udenlandsdanskere, lejlighederne er interessante for,« siger ejendomsmægler Søren Heilesen fra Claus Borg og Partner.

»De er vant til noget højere priser - og så er det både et attraktivt og nyt byggeri, der ikke kræver noget vedligeholdelse. Du kan parkere din bil på din egen parkeringsplads i kælderen, rejse i 14 dage - og når du kommer hjem, er det hele, som da du tog af sted.«

Lejligheden er i to etager og har blandt andet en opholds- og spisestue med panoramaudsigt og udgang til en stor terrasse, mens køkkenet blandt andet er forsynet med et vinkøleskab og soveafdelingen med walk in-closet og et stort badeværelse.

Der er da også et par elementer mere i lejligheden, som de fleste sandsynligvis ikke kender fra hjemadressen. Lejlighedens detalje-CV tæller nemlig også vægge beklædt i røget eg og børstet skind - ligesom trappetrinene også har fået skindovertræk.

I alt rummer lejligheden 287 kvadratmeter - og dertil kommer fripasset fra hovedstadens store parkeringshurlumhej. Der hører nemlig to parkeringspladser med i købet.

Ikke en gang i københavnske sammenhænge er prisen dog hverdagskost.

Ifølge oplysninger fra Boliga.dk er det nemlig blot sket ganske få gange i løbet af de seneste ti års tid*, at en ejerlejlighed i landet har ramt markedet med en højere pris på salgsopstillingen.

Højdespringeren er en 474 kvadratmeter stor lejlighed i Store Strandstræde i det indre København, som Joe And The Juice-stifteren, Kaspar Basse, sendte på markedet i efteråret 2016 for 50 millioner kroner. Lejligheden blev dog taget af markedet efter 120 dage uden at være blevet solgt.

*Boliga har kendskab til udbudspriser på alle boliger, der er udbudt offentligt til salg siden 2007.